Michelle Hunziker nonna incredibile: il bikini in pizzo su Instagram è un sogno

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Michelle Hunziker semplicemente incantevole sui social network. La soubrette svizzera ha condiviso sul suo account Instagram alcune immagini della sua vacanza in Sardegna che hanno conquistato tutti. A 46 anni, dopo tre figlie e un nipotino venuto al mondo lo scorso marzo, la conduttrice Mediaset appare nelle foto in splendida forma, così splendida da far invidia a qualsiasi ventenne.

Michelle Hunziker sfoggia il fisico in vacanza

Michelle Hunziker ha postato su Instagram alcune foto in cui sfoggia un sensuale bikini bianco in pizzo. Con un grande sorriso, e più raggiante che mai, l’ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, esce dall’acqua, mettendo in mostra il suo fisico tonico e asciutto, per niente stravolto dalle tre gravidanze, anzi.

Impossibile non complimentarsi con la bionda presentatrice. “Le batti tutte ancora tu, spaziale”, ha scritto un’utente. “Più bella nonna non c’è, più bella nonna di teee, grazie di esistere”, ha commentato una fan, parafrasando la celebre canzone Più bella cosa che Eros Ramazzotti ha scritto e dedicato negli anni Novanta all’ex moglie.

“Stupenda in tutti i sensi”, hanno invece evidenziato molti altri follower di Michelle Hunziker. E poi ancora: “Che fisico, togli il fiato”, “Meravigliosa”, “Sempre al top”. Tra i commenti anche quello della cantante Nina Zilli, diventata da poco mamma della piccola Anna Blue: “La nostra Wonder Woman”.

Come si mantiene in forma Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si mantiene in forma grazie ad una dieta bilanciata e completa di tutti i nutrienti fondamentali e ogni giorno pratica attività fisica. “Si deve mangiare di tutto. Guai a nutrirsi soltanto con un’insalatina e pensare di avere fatto bene! Per chi è appassionata di nutrizione come me, vi rivelo che ogni giorno mangio 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 di grassi“, ha spiegato.

Lo sport è fondamentale nella vita di Michelle Hunziker, soprattutto ora che si avvicina alla soglia dei 50 anni: “Ovvio che l’invecchiamento arriva e la forza di gravità non risparmia nessuno. Ho scoperto da poco le arti marziali e l’importanza della pesistica per rafforzare la muscolatura e lavorare sulla postura”.

Michelle Hunziker ha sempre ribadito: “Pratico sport, seguo uno stile di vita sano, ma senza privarmi dei momenti di svago. Se posso non rinuncio a un bicchiere di vino la sera”.

Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna

In questo periodo Michelle Hunziker si sta godendo qualche giorno di relax in Sardegna. A Porto Cervo è andata a trovarla l’amica Ilary Blasi, con la quale il rapporto si è intensificato molto nell’ultimo anno, dopo la separazione tra il volto de L’Isola dei Famosi e Francesco Totti. Ilary e Michelle hanno trascorso una divertente serata al Billionaire, tra i club più rinomati e chic dell’isola, un tempo appartenuto a Flavio Briatore e dal 2022 di proprietà di Philipp Plein.

Dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e la breve liaison con l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker è al momento single. Non smette però di credere nell’amore, nonostante le batoste sentimentali: “Certo che dopo due divorzi credo nell’amore. E di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione. Ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.