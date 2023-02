Michelle Hunziker: “Sono single”. E pensa alla “quarta maternità”

Fonte: IPA Michelle Hunziker come una diva d’altri tempi: con l’abito rosa è splendida

È un momento ricco di novità, di impegni professionali e di “attese” speciali per Michelle Hunziker, la conduttrice infatti è pronta a tornare in televisione con Michelle Impossibile and Friends e a diventare nonna per la prima volta.

La vita sentimentale, per il momento, è stata messa da parte, ora l’impegno è rivolto ai sui suoi progetti e a quelli della figlia Aurora pronta a darle il primo nipotino, che è quasi come una “quarta maternità” per la conduttrice.

Michelle Hunziker, pronta a diventare nonna una “quarta materinità”

Ci sono momenti davvero speciali nella vita delle persone e uno di questi è diventare nonna, lo sa bene Michelle Hunziker che si sta preparando alla nascita del suo primo nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti.

Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera a cui ha spiegato come vive il sostantivo “nonna” a soli 46 anni: “Non mi fa impressione – ha affermato -, anzi ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso. È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere, avrò una casa piena di bambini… Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.

Un entusiasmo e una gioia che Michelle non ha mai nascosto, sin da quando la gravidanza della sua primogenita era stata rivelata.

Tramite social, a pochi giorni dal video che aveva annunciato pubblicamente la dolce attesa di Aurora, la conduttrice aveva affermato: “Non posso credere che diventerò nonna, l’ho sempre desiderato. Non posso pensare che ad aprile avrò tra le braccia un bebè che sarà anche un po’ mio”.

Michelle, l’amore dopo la separazione da Tomaso Trussardi

In questi mesi si è chiacchierato tanto di un possibile loro riavvicinamento, ma a quanto pare non è così. Michelle e Tomaso non sono più una coppia. A ribadirlo la stessa conduttrice che ha spiegato: “Sono single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”.

Della separazione da Tomaso, inoltre, ne ha parlato di recente in un’intervista a Verissimo rilasciata a Silvia Toffanin: “Separarmi da lui è stato per me un grande dolore, paragonabile a un lutto. Credo che questo valga un po’ per tutte le coppie. Quando si crede tantissimo in una storia vederla finire è un fallimento”. Poi ha anche aggiunto: “Oggi con Tomaso c’è un rapporto di grande equilibrio: l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto con Eros”.

Nella stessa occasione aveva anche parlato dell’emozione di diventare nonna: “L’uomo della mia vita sta per nascere, lui mi farà innamorare di nuovo”, aveva affermato parlando del nipotino.

Il ritorno in tv con Michelle Impossibile and Friends

E tutto è pronto per il ritorno in televisione con Michelle Impossibile and friends, one woman show di cui sono previste tre serate e un ricco parterre di ospiti.

L’appuntamento è previsto a partire dal 22 febbraio su Canale 5 in prima serata, ospiti della prima puntata: Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci. Roast show condotto da Aurora Ramazzotti e, ad affiancare la conduttrice per le tre serate, Gialappa’s Band e Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.