Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più vicini: le foto non mentono

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si stanno riavvicinando e non intendono nascondersi. Sul profilo Instagram dell’imprenditore infatti sono apparsi degli scatti in compagnia della showgirl, che lasciano intuire una certa complicità tra i due. La coppia ha deciso di mantenere un rapporto più equilibrato possibile per il bene delle figlie, Celeste e Sole, ma pare che le cose stiano cambiando velocemente e che il ritorno di fiamma sia sempre più probabile.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le foto insieme

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La conduttrice e l’imprenditore sembrano essersi riavvicinati molto nelle ultime settimane, e a testimonianza di un ritorno di fiamma potrebbero esserci proprio delle foto condivise su Instagram dallo stesso Trussardi.

Tra le storie di Instagram infatti sono apparse due foto in compagnia della showgirl: nella prima Michelle c’è che tiene in braccio l’adorato cane di famiglia Odino, e il paesaggio di montagna sullo sfondo, lo stesso che lei stessa aveva condiviso qualche tempo fa proprio sul suo account social.

Fonte: Instagram

Ma a fare capolino, tra una carrellata di scatti a piatti invitantissimi, è di nuovo lei, la Hunziker. La showgirl sfoggia il suo nuovo look, un calice di vino bianco in mano e un sorriso smagliante. E sullo sfondo c’è sempre il cane Odino, compagno di tante avventure. Tomaso l’ha fotografata durante una cena – tutto fa pensare che sia stata romantica – ed è impossibile non supporre che tra i due stia sbocciando (di nuovo) l’amore.

Fonte: Instagram

Del resto, già Diva e Donna qualche giorno fa aveva dato per certo un ritorno di fiamma per la coppia, paparazzandola insieme durante una vacanza sulle Dolomiti. “Si amano e sono tornati insieme. Ecco la prova“, aveva titolato il settimanale.

Pare che Michelle e Tomaso, che si sono concessi una vacanza di famiglia insieme alle figlie, si siano anche lasciati andare a effusioni e coccole. Eppure la Hunziker in quell’occasione non aveva lasciato trapelare sui social la presenza di Trussardi, postando solo foto in solitaria o con le piccole Sole e Celeste, forse per preservare un sentimento che in questo momento ha bisogno di essere tutelato.

Tomaso Trussardi, le parole su Michelle Hunziker

Solo qualche settimana fa Tomaso Trussardi ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura con la Hunziker, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”, aveva dichiarato.

Ma l’imprenditore si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, parlando anche della relazione tra Michelle Hunziker e il medico Giovanni Angiolini: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene“.

Poi si era soffermato sul rapporto che oggi ha con la showgirl: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”. Forse la famiglia è davvero pronta a riunirsi, come del resto aveva detto la stessa Hunziker: “Tutto è possibile in amore, anche l’impossibile può succedere”.