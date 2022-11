Michelle Hunziker: “Non mi sento in colpa”. Rientro a casa con frecciata a Trussardi

Michelle Hunziker ha ripreso in mano la sua vita, certa di essere capace di continuare anche da sola. Ed è così che, dopo una vacanza rigenerante sulle Dolomiti, è tornata nella sua bella casa di Milano dove ha ritrovato se stessa. “Non mi sento in colpa per aver creato degli spazi tutti miei”, ha scritto su Instagram, probabilmente rivolgendosi a qualcuno che – in passato – si sarebbe mostrato poco concorde con questa scelta.

Michelle Hunziker ritrova la serenità (da sola)

“La cosa più bella di un viaggio… È il ritorno a casa. Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo. È come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia“, ha scritto Michelle Hunziker su Instagram, che così ha voluto annunciare a tutti di aver fatto ritorno a Milano.

“Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe da buona svizzera… Il suo profumo avvolgente di olii essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre“, ha proseguito, compiendo un rapido giro tra le stanze della sua nuova abitazione, realizzata con i colori che ama dopo aver decido di trasferirsi con la famiglia a Milano, subito dopo la separazione da Tomaso Trussardi.

E prosegue: “Sono una donna fiera di esserlo che ha conquistato la cosa più importante. La libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni, senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei. Ricaricata più che mai, riesco a dare ancora di più alle persone che amo”.

Un riferimento non troppo velato, questo, che giunge inaspettato soprattutto perché in questi giorni si parla moltissimo della possibilità di un ritorno di fiamma con il suo ex marito Tomaso Trussardi. Niente di certo, per il momento, ma gli indizi sono stati tanti. Il suo ex marito, invece, ha tenuto a smentire con tutte le sue forze qualsiasi flirt con altre donne, in particolare quello che gli è stato attribuito con una ex dama di Uomini e Donne.

Il presunto ritorno di fiamma con Trussardi

Si sono separati a gennaio 2022, dopo un comunicato congiunto all’Ansa con il quale hanno annunciato la loro intenzione di dividere le loro strade. Rimasti uniti per il bene delle loro bambine Sole e Celeste, non hanno mai perso davvero i contatti e, anzi, sono stati visti più volte insieme anche dopo la separazione.

Ora che la brevissima parentesi con Giovanni Angiolini è stata archiviata, Michelle Hunziker sembra aver intenzione di ricucire i rapporti con il suo ex marito, sebbene nessuno dei due abbia mai confermato davvero questa possibilità. Anzi, era stata lei stessa a rispondere ironicamente alle voci attraverso un collage di foto con smorfie e facce divertenti, alle quali aveva replicato persino lui, Trussardi, con una serie di emoji divertiti.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.