Tomaso Trussardi torna sulla polemica. E Michelle Hunziker è più vicina che mai

Il ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, negli ultimi tempi, è al centro di numerosi scoop, notizie, indiscrezioni. Come per esempio il “flirt” di Trussardi con una dama di Uomini e Donne, che ha voluto smentire, anche in modo piuttosto duro su Instagram. I suoi toni sono stati accesi, ed è anche tornato sulla polemica del “gossip”. La conduttrice, intanto, è sempre più vicina a lui.

Tomaso Trussardi torna sulla polemica su Instagram

“L’orgoglio gossip, o per meglio dire il suo sottoprodotto, si unisce e tenta l’insurrezione. Un giorno un uomo molto saggio mi disse: “Quando metti insieme tante povertà di spirito, non fai una ricchezza, ma una grande miseria! Tra presunti investigatori, porri, verze e vegetali assortiti… mi state divertendo molto, continuate così. Sfigati“, ha scritto Tomaso Trussardi su Instagram.

Dopo aver smentito duramente il gossip con la dama di Uomini e Donne, che era stato condiviso nei giorni scorsi e rilanciato dalle testate giornalistiche, ha rimarcato ancora di più la polemica. A dare l’annuncio del possibile flirt era stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che si direbbe sicuro su quanto ha detto. Dall’altra parte, invece, Trussardi è stato diretto e crudo: “Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop“.

Non ci sarebbe nulla di vero, dunque, o Trussardi non avrebbe usato un social come Instagram, che dà ampia visibilità alle dichiarazioni dei vip. C’è anche da dire che l’attacco è stato ben preciso e che nello stesso giorno della smentita si è localizzato in un hotel sulle Dolomiti, proprio dove la Hunziker ha condiviso numerose foto insieme alle figlie.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si stanno riavvicinando

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sembra che le cose stiano davvero andando per il meglio. Nella giornata del 29 ottobre, infatti, ambedue si trovavano sulle Dolomiti, e proprio con le figlie, Sole e Celeste, e i cani di famiglia. Proprio nel momento in cui Trussardi ha smentito lo “scoop improbabile”, usando le sue parole, hanno anche in qualche modo mostrato la loro vicinanza.

Del resto, la conduttrice, in una recente intervista a un settimanale svizzero – Bunte – ha menzionato il ritorno di fiamma con Trussardi. “Posso dirvi che tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può accadere, questo l’ho capito con il tempo”. Più matura e più consapevole, come si è descritta lei stessa, sa che tutto può cambiare. “Ora ho 45 anni e so che non esiste il bianco e il nero, ma ci sono le sfumature. Se tra noi c’è stato un riavvicinamento? Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore”.

Perché Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si erano lasciati

“Come mai è finita? Inutile girarci intorno, naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo separati e questo è ovvio”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano deciso di separarsi – l’annuncio era stato pubblicato in una nota Ansa – anche per i caratteri diametralmente opposti: più espansiva lei, più introverso lui. Saranno riusciti ad appianare tutte le divergenze?