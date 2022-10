Trussardi: “Scoop improbabile”. La dura smentita sul flirt dell’ex di Michelle

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Le voci sul riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si rincorrono ormai da settimane. La coppia inevitabilmente è al centro del gossip da quando ha deciso di separarsi dopo ben 11 anni di vita insieme, ma c’è chi spera in una riconciliazione che sembra sempre più possibile. Prima gli scatti rubati l’una al fianco dell’altro, poi i festeggiamenti per il compleanno della piccola Sole e, infine, le parole sibilline di Michelle che lasciano intendere che ci sia una porta sempre aperta. Ma nel mezzo si sono insinuate le voci su un presunto flirt di Trussardi con una ex dama di Uomini e Donne, alle quali stavolta l’ex di Michelle ha deciso di rispondere per le rime.

Trussardi furioso su Instagram smentisce il flirt

Quando una coppia si separa non è mai semplice mantenere un certo equilibrio nei rapporti, specialmente quando ci sono delle figlie di mezzo. Ma a differenza di altre coppie VIP scoppiate di recente, che non perdono occasione di darsele di santa ragione (no, non è un caso che stiate pensando a Ilary e Totti), Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno cercato di non spezzare del tutto quel filo ormai sottile che li lega, nel nome di un amore importante certo, ma soprattutto per le loro figlie. È assolutamente comprensibile, oltre che qualcosa che fa onore ad entrambi.

Ma da coppia VIP anche loro inevitabilmente si ritrovano al centro del gossip, protagonisti di voci spesso contrastanti. Da una parte si parla di un riavvicinamento della coppia, dall’altra invece ha iniziato a farsi insistente il sospetto che Trussardi stia vivendo un flirt con un’ex dama di Uomini e Donne. E tutto per via delle parole diffuse da Amedeo Venza, esperto di gossip che – stando a quanto detto – non avrebbe alcun dubbio su questo nuovo amore.

Dopo giorni di silenzio, però, Tomaso Trussardi ha deciso di rompere il silenzio con una storia Instagram piuttosto feroce. Per l’imprenditore è inaccettabile che un estraneo si permetta di entrare a gamba tesa nella sua vita privata, diffondendo voci che conferma essere totalmente infondate: “Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Verza [ne storpia volutamente il nome, ndr] professa sulla mia vita privata… Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop. Signor Verza, quando getta m***a sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti… Vedrà che poi le passa la voglia. Oppure forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle”. Non una semplice critica o smentita, ma un vero e proprio attacco che da molti utenti è stato aspramente criticato e visto come una caduta di stile non necessaria.

La replica alle dure parole di Trussardi

Tomaso Trussardi non è avvezzo al gossip e si è sempre distinto per la sua riservatezza. E sì, anche per la sua eleganza e per un modo di fare mai sopra le righe. Eppure questa volta non ha potuto trattenersi dall’usare parole che definire dure sarebbe persino riduttivo. Non ha tardato ad arrivare la replica del diretto interessato, Amedeo Venza, che ha risposto all’ex marito di Michelle Hunziker tramite le sue storie di Instagram: “Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di sti tempi ti è anche utile. Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare?! Convinci solo gli stolti!“.

Il riavvicinamento tra Michelle e Tomaso

Non ci è dato sapere se questo scontro a mezzo social avrà un seguito. L’unica certezza al momento è che, dopo mesi di assoluta lontananza, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra che si stiano pian piano riavvicinando sempre più. Lo hanno fatto in diverse occasioni, specialmente quelle che coinvolgono le amate figlie Sole e Celeste, tuttavia non hanno mai confermato né smentito la questione.

Le uniche parole (piuttosto sibilline) sono giunte dalle labbra della conduttrice che, in una recente intervista rilasciata al settimanale svizzero Bunte, ha affermato: “Posso dirvi che tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può accadere, questo l’ho capito con il tempo. (…) Se tra noi c’è stato un riavvicinamento? Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore”.