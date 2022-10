“Tomaso Trussardi sente un’ex U&D”: le indiscrezioni e il silenzio di Michelle Hunziker

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

La loro rottura all’inizio del 2022 è arrivata all’improvviso e inaspettatamente dopo 10 anni di amore e due meravigliose figlie; a distanza di mesi, in cui Michelle Hunziker ha fatto spazio nella sua vita ad un nuovo amore, giunto al capolinea dopo poco, tutto sembra far pensare a un riavvicinamento tra lei e Tomaso Trussardi nonostante la discrezione che li contraddistingue. Ora, però, alcune voci girano attorno al nome dell’imprenditore, “colpevole” di avere contatti con un’ex dama di Uomini e Donne.

Tomaso Trussardi: le indiscrezioni sul suo conto

Le voci sulla vita privata di chi fa parte del mondo dello spettacolo sono ormai un’abitudine, ma quelle arrivate su Tomaso Trussardi risuonano un po’ strane per il semplice fatto che l’imprenditore è l’emblema della riservatezza e in tutti questi mesi, dopo l’annuncio della separazione da Michelle Hunziker, è sempre rimasto nell’ombra il più possibile, mentre la vita della conduttrice proseguiva tra tentativi di nuovi inizi e strade interrotte.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, Trussardi starebbe frequentando una persona conosciuta dal pubblico italiano per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Questa donna, al momento, non ha né un nome né tantomeno un volto, ma qualcuno sul web è pronto a scommettere su un’ex dama del trono over, tale Pamela Barretta.

Dal canto suo, Michelle Hunziker non ha ancora proferito parola su queste indiscrezioni, ma nessuno si sarebbe aspettato diversamente; per quanto la conduttrice sia abituata a condividere momenti della sua vita sui social, infatti, è allo stesso tempo estremamente legata alla sua privacy e preferisce dedicare i suoi video e le sue foto a cose che non riguardano la sfera sentimentale.

Il silenzio di Michelle Hunziker e il riavvicinamento a Trussardi

Dopo la fine del matrimonio con Trussardi, la vita di Michelle Hunziker è stata piena di grandi novità a partire dalla relazione con il medico Giovanni Angiolini, passando per il forte rapporto riconquistato con Eros Ramazzotti e finendo con la notizia della gravidanza della figlia Aurora che la renderà presto nonna.

Una vita carica di emozioni, e che ora sembra virare nuovamente verso l’ex marito. Michelle e Tomaso potrebbero essere pronti per riprovarci, ma i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati su questo. La conduttrice, dopo essere stata avvistata durante una cena romantica con l’imprenditore, ha risposto in modo ironico ma sempre velato: “Io che leggo i giornali in questi giorni”, ha scritto la Hunziker, pubblicando un collage di sue espressioni dubbiose e buffe.

Nessuna conferma, dunque, ma neanche una smentita: solo un’ironia con la quale ha cercato (senza troppi risultati) di spegnere alcune voci. Per ora c’è riservatezza assoluta, e non c’è da stupirsi conoscendo la loro storia e soprattutto il modo in cui sono stati in grado di gestire anche la separazione, mettendo al primo posto le loro due figlie Celeste e Sole.

Se torneranno ufficialmente insieme non ci è dato saperlo, ma ciò che è certo è che le indiscrezioni sull’ex dama di Uomini e Donne potrebbero non aiutare la tranquillità dei due diretti interessati.