Aurora Ramazzotti incinta e bellissima. Il look con pancino scoperto: crop top e gonna

Il pancino c’è e si vede. La gioia pure. Quella dei momenti importanti della vita, con cambiamenti grandissimi e tutto da scoprire. Aurora Ramazzotti incinta è bellissima e felice. E non lo nasconde più, non da quando – con i suoi tempi e i suoi modi – ha scelto di annunciare la dolce attesa. Seguita a stretto giro anche dal sesso del nascituro con un party (un gender reveal, come va di moda negli ultimi tempi) ricco di emozione.

E il nuovo look condiviso è spettacolare: la conduttrice ha scelto di mostrare il pancino con un corto crop top e di abbinare una gonna ampia. Da copiare.

Aurora Ramazzotti, il look con pancino scoperto

Le temperature di questo autunno permettono ancora di optare per outfit leggeri. Auora Ramazzotti, quindi, negli ultimi scatti Instagram si è mostrata con un crop top all’ultima moda che mette in bella vista le rotondità della gravidanza. Una maglia nera, corta sotto il seno, e aperta anche sopra il décolleté proprio come se fosse una fascia. Il collo è alla coreana.

Sotto ha indossato un’ampia gonna comoda in una fantasia, simile allo zebrato, beige e nera. Capelli sciolti e trucco leggero fanno il resto. Ed è semplicemente perfetta. Nella didascalia Aurora Ramazzotti ha scritto: “Aria autunnale”, aggiungendo, poi, nei commenti che dietro la fotocamera c’era una persona speciale: la sorella Sole di nove anni.

E il look premaman di Aurora Ramazzotti è super trendy: i crop top sono tra i capi all’ultima moda, così come le gonne ampie e comode. Nelle storie del suo profilo, poi, ha mostrato come all’outfit ha abbinato un cappotto nero e una borsa dello stesso colore. A completare il tutto occhiali da sole con lente azzurra trasparente.

Una regina di stile, del resto, da quando ha svelato di essere in dolce attesa – dopo le congetture circolate a proposito – e lo ha fatto con in un divertente video pubblicato su Instagram, si è mostrata con tanti look bellissimi, tutti da copiare.

Aurora Ramazzotti, gli outfit premaman da copiare

Outfit da copiare, non solo se si è in dolce attesa: Aurora Ramazzotti sta scrivendo lo stile dell’autunno inverno 2022 – 2023 abbinando, a capi di tendenza, la comodità. Il look indossato per il gender reveal party, la festa in cui si scopre il sesso del futuro nascituro, era l’emblema dell’ultima moda. Anche in fatto di abbinamento di colori. Aurora Ramazzotti, infatti, nelle foto pubblicate su Instagram, era ritratta con un completo giacca e pantalone viola che ha abbinato a un cappello a falda larga arancione. Un mix and match riuscitissimo e che si vedrà spesso.

Poi è stata la volta di un completo pantalone e camicia bianca: un grande classico, da lei reinterpretato con il suo stile. In quell’occasione ha svelato che si trattava di capi premaman: “In realtà non mi sta più niente!”.

Da copiare anche lo stile scelto per un evento in cui si è presentata con tre pezzi rosa cipria: top, gonna e un ampio cappotto degli stessi colori. La strada scelta sembra quella di non rinunciare alla moda, ma neppure alla comodità. E il risultato è che Aurora e i suoi look non solo fanno tendenza, ma sono perfetti e molto comodi, proprio come desidera una donna in dolce attesa.

A completare il tutto, rendendola bella più che mai e raggiante, la gioia che traspare dai suoi occhi.