Aurora Ramazzotti, il (primo) look premaman tutto da copiare: “Non mi entrano più i vestiti!”

Dopo settimane di silenzio dovute al desiderio di non parlare pubblicamente della propria gravidanza, svelata a fine agosto dal settimanale Chi, Aurora Ramazzotti è tornata sui social più attiva che mai.

La showgirl e content creator ha infatti ricominciato a pubblicare stories in cui racconta le sue giornate su Instagram tra trasloco, palestra e look mozzafiato.

Aurora Ramazzotti: il look premaman tutto da copiare

Appassionata da sempre di moda, nonostante la gravidanza Aurora Ramazzotti continua a curare i suoi outfit e proprio in queste ore ha condiviso una storia che ha destato l’interesse delle fashioniste più attente.

In un selfie allo specchio la futura mamma si è immortalata con addosso un total look black & white da perfetta donna in carriera: cappotto nero con cintura, camicia lunga con rouches, pantaloni a sigaretta e mocassini con dettaglio in oro che riprendono quelli della capiente borsa portata a mano.

Le follower della Ramazzotti non hanno tardato a chiederle i dettagli di questo outfit super autunnale ed elegante e, con la sincerità che la contraddistingue la ragazza ha rivelato: “sono tutti abiti premaman… in realtà non mi sta più niente!”.

Fonte: Instagram

Tutti i look “da mamma” di Aurora Ramazzotti

L’elegante outfit da giorno in bianco e nero di Aurora non è di certo stato il primo a scatenare l’ammirazione delle seguaci della Ramazzotti.

Qualche giorno fa, durante un evento promozionale, la venticinquenne milanese aveva già stuzzicato le modaiole più accanite con il un completo tre pezzi rosa cipria – top, gonna midì a portafoglio e cappotto – dal quale per la prima volta ha sfoggiato in pubblico un evidente pancino.

Parlando sempre di look, come dimenticare quello del gender reveal party di Aurora (organizzato dalla migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino Daniele): completo pantalone viola abbinato a un cappello a falda larga arancione.

Aurora Ramazzotti: quegli outfit per nascondere il pancino

“È stata una scelta consapevole e necessaria. Ne avevo bisogno per capirci qualcosa di quello che sta accadendo in questo momento” aveva scritto Aurora Ramazzotti per spiegare ai suoi follower il motivo della sua assenza dai social dopo che era stata diramata in maniera non ufficiale la notizia della sua gravidanza.

Eppure, proprio in quei giorni la giovane mamma è stata ospite di diversi eventi dove, con vestiti neri ad hoc, è riuscita a nascondere i primi segni della dolce attesa che ha indossato durante il festival milanese tutto al femminile Il tempo delle donne.

Come dimenticare, infine, il brillante look – jeans e top argento luccicante – che Aurora ha indossato per l’Alborosie&Music Friends Festival a Lecce. Era il 25 agosto e nessuno sapeva ancora che lei e Goffredo Cerza aspettassero un bambino.

Tra i tanti bellissimi outfit premaman di Aurora ne spicca però uno che è il più tenero di tutti: si tratta del pigiama a fiori, matchato con quello di mamma Michelle al suo fianco, che indossava proprio nell’istante in cui ha scoperto di essere incinta e che è stato immortalato nella foto dell’abbraccio che le due si sono scambiate e che la stessa Aurora qualche giorno fa ha condiviso suo social nel raccontare finalmente ogni atteso retroscena della sua dolce attesa.