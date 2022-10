Aurora Ramazzotti: pancino in bella vista sulle note de La vie en rose

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, svelati i segreti della gravidanza

Da giorni è ormai stato ufficializzato che Aurora Ramazzotti presto diventerà mamma di un maschietto e la felicità si legge in tutti i post e in ogni storia su Instagram che la ragazza ormai pubblica quotidianamente dopo un periodo dove ha preferito limitare i propri contenuti social.

A qualche giorno dal gender party reveal organizzato dalla migliore amica di Aurora, Sara Daniele (la figlia di Pino Daniele), la Ramazzotti si è presentata raggiante a un evento dove finalmente ha mostrato in tutta la sua bellezza il fisico da futura mamma, fino a qualche giorno fa sapientemente nascosto.

Tra le rose, il pancino di Aurora Ramazzotti in bella vista

Aurora, in occasione della serata speciale a cui è stata invitata, ha infatti indossato un completo rosa cipria due pezzi, top e gonna midì a portafoglio, e ha coperto le spalle con un lungo cappotto autunnale tono su tono.

La mise della showgirl e content creator ha rivelato più che un accenno di pancino. Felice e radiosa durante il red carpet della serata, Aurora Ramazzotti si è messa a ballare sulle note della vie en rose scatenando i flash dei fotografi.

La gravidanza della Ramazzotti è stata tenuta nascosta per qualche settimana dalla giovanissima mamma e dal compagno Goffredo Cerza: nonostante la notizia fosse di dominio pubblico da fine agosto, Aurora l’ha infatti voluta ufficializzata solo il 23 settembre scorso in un divertente video che, oltre a dare la lieta novella, ironizzava anche su tutte le volte che in questi anni erano state pubblicate false notizie di una sua possibile gravidanza.

A qualche giorno dall’ufficializzazione della dolce attesa, Aurora ha anche pubblicato foto e video del suo gender reveal party dove, ovviamente, erano presenti anche i felicissimi nonni del nascituro, Michelle Hunzinker ed Eros Ramazzotti.

Fonte: IPA

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunzinker: test di gravidanza insieme

Oltre a non nascondere più la pancia, Aurora in queste ore ha deciso anche di rispondere alle domande dei fan sulla sua gravidanza e finalmente ha rivelato in che modo lo ha scoperto di essere incinta.

Dalla foto pubblicata sui social in cui sono abbracciate davanti al test positivo, Aurora ha mostrato che in quel magico momento felice ma allo stesso tempo sconvolgente c’era sua mamma Michelle (le due avevano lo stesso pigiama!). Tra le persone a lei più care, la prima a sapere della notizia è stata proprio Sara Daniele che, dallo scatto diramato dalla Ramazzotti, ha accolto la notizia con estrema commozione.

Durante la sezione di domande e risposte, Aurora ha anche sottolineato che i suoi fan hanno saputo prima dell’80% dei suoi amici la notizia, ricordando che se qualcuno non vuole rivelarla un motivo ci sarà e di rispettare il volere dei futuri genitori.

Nonostante la frecciatina a Chi, Aurora si è detta molto felice del momento magico che sta vivendo soprattutto grazia alla costante presenza al proprio fianco del fidanzato. Anche se, a quanto pare, c’è un altro piccolo segreto che la venticinquenne vuole tenere per sé ossia il nome del bambino.

La Ramazzotti ha infatti dato il via a un toto nome nell’attesa di rivelar come si chiamerà il baby Ramazzotti che, probabilmente nei primi mesi del 2023, nascerà.