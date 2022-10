“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme”. Lei reagisce su Instagram

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Si sono lasciati, inaspettatamente, a gennaio 2022. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono tenuti ben lontani dal clamore del chiacchiericcio, proteggendo la famiglia da ogni ulteriore scossone che avrebbe potuto danneggiarla. Eppure, a distanza di mesi dal comunicato congiunto con il quale hanno annunciato la separazione, c’è chi spera di vederli ancora insieme. Non solo, ci sarebbe stato – tra di loro, un importante riavvicinamento che farebbe presupporre una pace definitiva.

Michelle Hunziker rompe il silenzio su Tomaso Trussardi

Le indiscrezioni si sono sprecate. Cene e incontri notturni, compleanni trascorsi insieme per il bene delle bambine sono solo alcuni degli spunti che condurrebbero a un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo ex marito Tomaso Trussardi. Sono in molti a impastare le mani di fronte a questo scenario: la coppia, bellissima, è stato un sogno per tantissimi dei fan che ancora auspicano in una rappacificazione.

A rompere il silenzio sulla vicenda, in un modo tutto suo, è stata Michelle Hunziker. La splendida conduttrice svizzera, in procinto di diventare nonna con Aurora e Goffredo Cerza, non è riuscita a trattenersi. Per dire la sua, con poche parole, si è servita del suo canale Instagram.

“Io che leggo i giornali in questi giorni”, questo è quanto scrive la presentatrice, che accompagna queste parole a un collage di foto che la vede reagire con smorfie di ogni tipo alle recenti notizie che la descrivono di nuovo al fianco del suo ex marito. Un modo per smentire? Forse. Di certo non ha aggiunto né sottratto nulla a quanto è circolato dopo la separazione e a seguito del compleanno della loro primogenita Sole, per la quale si sono riuniti a fare festa insieme a tutta la famiglia.

L’amore per Trussardi durato 10 anni

Due figlie e un amore lungo 10 anni: la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata certamente un fulmine a ciel sereno, sebbene sia stata anticipata da alcune indiscrezioni che parlavano di una forte crisi di coppia. Un comunicato Ansa ha messo fine alla loro unione, ma nessuno dei due è sembrato intenzionato a dividere le strade, per il bene delle famiglia e delle due bambine – Sole e Celeste – che per loro rappresentano tutto.

L’intenzione di rimanere in buoni rapporti era apparsa chiara già dai primi mesi successivi alla separazione. Lei aveva infatti preso parte a un evento automobilistico organizzato da Trussardi, nel quale entrambi erano apparsi in sintonia. La presenza di Aurora Ramazzotti aveva poi rinsaldato questa convinzione: il matrimonio è finito ma l’affetto e la stima reciproca sono rimasti intatti.

Dopo l’estate, e la fine della breve storia d’amore con Giovanni Angiolini, per Michelle Hunziker è stato tempo di bilanci. Oltre al trasferimento a Milano con le sue bambine, ha accolto la notizia di essere vicina a diventare nonna. Difficile parlare con certezza di un ritorno di fiamma: di certo, Tomaso Trussardi è tornato nelle sua vita. A unirli, oltre a Sole e Celeste, c’è anche il loro cane Odino. Sempre più spesso, infatti, il piccolo levriero italiano si trova a casa e tra le braccia della sua padrona.