“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme”. Ma c’è chi rema contro

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Non si parla d’altro da un paio di settimane a questa parte: il possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Tutto è iniziato poco dopo l’annuncio della fine della storia con Giovanni Angiolini, il “medico più bello d’Italia”, che abbiamo avuto modo di conoscere anche al Grande Fratello. Eppure, dalle ultime indiscrezioni, la conduttrice e Trussardi starebbero cercando di sistemare le cose. Ma qualcuno non sembrerebbe esserne felice.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme: qualcuno dice di “no”

A condividere in anteprima la notizia è stato Ivan Rota per Dagospia, riprendendo gli ultimi “incontri” dell’ex coppia. Tomaso Trussardi, secondo Chi, ha dormito a casa della conduttrice: le foto, in effetti, non mentono. Poi si sono rivisti per festeggiare il compleanno della figlia Sole: party in famiglia, in cui erano presenti amici e familiari. Tuttavia, il ritorno non sembrerebbe così semplice – o scontato.

“Da settimane si fantastica su una reunion tra i due, ma c’è chi dice (sicuramente) no: una donna gelosa. Vedremo”, ha scritto Dagospia. Dunque, ci sarebbe una persona a “remare contro” la coppia. Ma chi potrebbe essere? Non si fanno nomi, per il momento, e qualsiasi nome in ogni caso sarebbe solo un’ipotesi.

Il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Negli ultimi giorni si sono attivati tutti i principali magazine, quasi “favoleggiando” su questo ritorno di fiamma, forse uno dei più interessanti dell’ultimo periodo. Dopo aver annunciato la separazione su Ansa in una nota congiunta, a fronte di una crisi e differenze insormontabili che non sono riusciti a superare, la Hunziker ha frequentato Giovanni Angiolini.

“Che la tempesta sia passata, e che entrambi abbiano fatto le loro esperienze, sembra ormai chiaro…”, ha scritto Roberto Alessi su Novella 2000. C’è anche da dire che gli occhi più attenti avevano notato nell’ultimo periodo la presenza del cane Odino Trussardi a casa Hunziker: rientrava tra gli “indizi” del loro ritorno di fiamma, anche in tempi non propriamente sospetti. Soprattutto perché, fino a qualche settimana fa, Trussardi era stato sorpreso con una affascinante donna in barca da Diva e Donna.

Perché si erano lasciati

Con un comunicato abbastanza striminzito, a gennaio del 2022 si diceva addio una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I dettagli della rottura non sono stati condivisi subito, e i diretti interessati si sono chiusi nel silenzio a lungo. Non c’è mai stata però una “guerra”, né legale né mediatica, come nel caso di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Alle radici del divorzio ci sarebbero state alcune diversità: per esempio, un modo di vedere la vita diametralmente opposto, con una Hunziker più estroversa di Trussardi, che invece è sempre stato riflessivo e introspettivo. Anche la crisi avrebbe pesato nel complesso.

Emblematica, invece, è la frase che Michelle Hunziker ha detto su Trussardi: “Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente. Dovremo essere bravi a salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro”. Sono molti gli ostacoli che dovranno superare, a quanto pare: le differenze caratteriali e il “no” di una donna gelosa. Solo il tempo potrà essere dalla loro parte.