Michelle Hunziker e Angiolini in crisi. Lui è sparito, lei torna (da sola) a Milano

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

Michelle Hunziker ha reso partecipi i suoi follower di Instagram per tutta l’estate, raccontando con foto e video il modo in cui ha passato il tempo tra mare, sole e amici (e amore). La relazione con Giovanni Angelini, però, è rimasta sempre dietro le quinte: la showgirl, infatti, questa volta ha deciso di mantenere un basso profilo dal punto di vista sentimentale, ma nonostante questo c’è sempre stato modo di capire quando i due stessero condividendo del tempo insieme. Ad oggi, però, le cose sembrano essere cambiate: i dettagli che parlano di crisi.

Michelle Hunziker, che fine ha fatto Angiolini

Sul profilo Instagram di Michelle Hunziker non è mai apparso il volto di Giovanni Angiolini, eppure sono sempre stati tanti i dettagli in grado di far intuire quando e dove i due stessero insieme. La vacanza in Sardegna della conduttrice non aveva lasciato alcun dubbio: sui social si era mostrata insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti, entrambe felici e in pieno relax nella terra del bel medico.

Se fino a poco fa c’erano tracce lasciate qua e là da parte di Michelle, ora Giovanni Angiolini sembra essere sparito da un giorno all’altro ed è lontano dai radar ancora di più.

Non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati sulla presunta crisi, ma dopotutto la Hunziker e Angiolini non sono stati una di quelle coppie intenzionate ad ufficializzare la propria relazione rendendo pubblico il loro percorso. Tutto ciò che si sa sulla loro storia d’amore è stato facilmente intuibile in alcuni momenti, ma la privacy per questa storia è stata decisamente tanta.

MIchelle e il ritorno a Milano (da sola)

Per Michelle Hunziker è stato un anno pieno di grandi cambiamenti: dalla separazione da Tomaso Trussardi alla nuova relazione con Giovanni Angiolini, la showgirl ha passato un’estate lontana da ogni tipo di preoccupazione.

Sole, mare, relax e l’affetto degli amici e delle figlie, oltre che del nuovo amore. Adesso, però, la Hunziker è rientrata a Milano dopo un’estate incredibile, e sembra non essere in compagnia di nessuno. Ma non solo, perché la conduttrice ha una nuova casa nel capoluogo lombardo, ed è pronta a ricominciare una nuova vita dopo la separazione. Non ci sono ancora i dettagli sul suo appartamento, ma la stessa Michelle ha pubblicato una immagine su Instagram del panorama visibile dalla sua finestra, e sono proprio i grattacieli di CityLife a Milano a fare da sfondo.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: l’amore intramontabile

Se è vero che per Michelle è stato un anno di grandi cambiamenti, sicuramente una costante nella sua vita c’è sempre: il suo ex marito Eros Ramazzotti. Anche in questo caso, però, è avvenuto un riavvicinamento decisamente importante.

Tra i due c’è sempre stato un grande affetto, nonostante la fine del matrimonio, ma adesso Eros e Michelle sono arrivati ad un punto della loro vita in cui riescono a godere dell’amicizia reciproca. Da quando i due si sono ritrovati pubblicamente sul palco di Michelle Impossible, facendo parlare per settimane di loro (e anche di un possibile ritorno di fiamma), tutto è stato in discesa.

A riavvicinarli è stato lo sport, come ha raccontato il loro maestro di karate, e adesso la Hunziker e Ramazzotti vivono in una perfetta sintonia e in un rapporto che comprende anche l’amore, seppur mutato nel tempo.