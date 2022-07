“Oggi felice”. Michelle Hunziker con Aurora su Instagram: il dettaglio speciale

Michelle Hunziker continua le sue vacanze in compagnia di Aurora, con la quale condivide momenti di immensa felicità, la stessa gioia che ci tiene a mostrare sul suo profilo Instagram attraverso foto e video. Mamma e figlia, che si stanno godendo il grande relax in Sardegna, non sono sole sull’isola nonostante la showgirl continui a mantenere alcuni dettagli totalmente per sé.

Michelle Hunziker e Aurora su Instagram: “Oggi felice”

Siamo da sempre abituati a una Michelle Hunziker sorridente e mai con il broncio: in ogni situazione, bella o brutta che sia, la meravigliosa conduttrice riesce a strappare un sorriso a chiunque sui social o in televisione.

Anche questa volta non è stata da meno, perché sul suo profilo Instagram ha pubblicato due storie in compagnia della sua primogenita Aurora, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti. Le due si stanno godendo il bel relax al mare condividendo bellissimi momenti tra madre e figlia. Nelle ultime storie, infatti, si vede una Michelle Hunziker riprendere se stessa e Aurora con il telefono, sottolineando quanto sia particolarmente felice.

“Buongiorno, amore. Come stai? Oggi c’è una bellissima giornata. Venticelli pazzeschi”, queste le sue parole nei video caricati nelle storie di Instagram, in cui il suo contagioso sorriso non manca mai e si legge in basso la scritta “Oggi particolarmente felice“.

Nonostante la Hunziker abbia sottolineato il fatto di essere più felice del solito, o comunque in modo decisamente particolare, dai suoi occhi e dal suo sorriso tutto questo era già ben evidente. Il motivo dietro questa enorme felicità potrebbe essere un semplice nome, e quel nome è Giovanni (Angiolini). Mamma e figlia si trovano infatti in Sardegna, terra del bel medico, e nonostante la showgirl ci tenga a mantenere riservatezza senza sbandierare sui social la sua nuova relazione, sembra proprio che tra i due le cose stiano procedendo a gonfie vele.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: come procede la loro storia

Dopo l’annuncio ufficiale per la fine della relazione con Tomaso Trussardi, i più romantici hanno sperato fortemente in un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Così non è stato, però, perché per quanto i due continuino a frequentarsi e ad avere un rapporto incredibilmente solido, come solo due persone che hanno condiviso così tanto nella vita potrebbero avere, la nostra Michelle ha perso la testa per un altro uomo, il medico Giovanni Angiolini.

Una storia, almeno per ora, lontana dai riflettori e soprattutto dai social, nonostante ci siano già state le presentazioni in famiglia e ormai da mesi i due condividano la loro vita in segreto (ma non troppo). Michelle e Giovanni sono stati avvistati spesso insieme, e la Hunziker sembra aver ripreso in mano la sua vita e la sua famiglia, riuscendo a incastrare nuovamente tutti i pezzi del puzzle che si era rotto dopo la fine con Trussardi. La cena in quattro a Milano, in cui Michelle ha presentato Angiolini alla figlia Aurora e al fidanzato Goffredo, è stata la prova tangibile di come la conduttrice stia facendo sul serio.