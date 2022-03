Famiglia Trussardi riunita, Michelle e Tomaso insieme per la prima volta dopo la separazione

Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Ci sono storie che finiscono e non per forza questo deve significare la fine di ogni rapporto, lo hanno dimostrato Michelle e Tomaso che – dopo qualche mese dall’annuncio della separazione – si sono riuniti per un’occasione speciale. Presenti, oltre alla ex coppia, anche la figlia di Michelle. Aurora Ramazzotti, insieme al fidanzato Goffredo Cerza e Odino, il cagnolino di famiglia. Tutti insieme per prendere parte e sostenere un evento organizzato da Tomaso Trussardi con FastCarsSlowFoodTT e Penske cars – Italy.

Michelle e Tomaso, insieme per un evento

Michelle e Tomaso insieme per un evento in cui lui è tra gli organizzatori, segno che l’amore può finire e trasformarsi in tante altre cose: amicizia, rispetto, sostegno. Ed è bello vedere che questa ex coppia riesca a essere ancora affiata, anche se in un modo diverso. A raccontare la giornata è stata Michelle Hunziker con una serie di storie che la vedono prendere parte all’evento. Insieme a lei la figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza e anche il cagnolino Odino.

Michelle ha mostrato alcune delle auto presenti alla giornata, ma anche un breve estratto di una conferenza, durante la quale Odino dormiva in braccio a lei. Non è mancato anche un breve siparietto con l’ex marito, che Michelle ha inquadrato per la parte slow food dell’evento. La conduttrice lo ha ripreso dicendo: “Allora, Tom, hai messo insieme giusto due chef”, per poi fare una carrellata e mostrare che erano presenti diversi tra i più famosi artisti della cucina in Italia. “Complimenti”, ha concluso Michelle, tornando a inquadrare Tomaso Trussardi.

Non sono mancati anche momenti più goliardici come quando Aurora e Goffredo sono andati in pista con i cart e sono stati ripresi da una divertita Michelle Hunziker. Insomma una giornata in famiglia che li ha visti riunirsi dopo la separazione. C’era stato un precedente, ma dovuto a motivi strettamente famigliari e non lavorativi: quando la piccola Celeste ha festeggiato il suo compleanno la ex coppia Michelle – Tomaso si è riunita per festeggiare.

Michelle e Tomaso, la separazione e i gossip

Da quando Michelle e Tomaso hanno annunciato la separazione i gossip non sono mancati. Dalle presunte nuove relazioni di lui, alle ipotesi di tensione. Ora queste nuove immagini insieme danno l’idea che il rapporto vada bene, nonostante sia cambiato e che ora abbia acquisito i tratti di un legame speciale, come quello che a volte riescono a costruire due persone che hanno vissuto un grande amore e che hanno costruito una famiglia. Rispetto e sostegno, che sono un bel messaggio non solo per le figlie, ma anche per tutti coloro che ritenevano che le cose fossero ben diverse.

E per entrambi dal punto di vista professionale è un momento molto ricco e con nuove esperienze. Sul fronte privato, mentre a Tomaso sono stati affibbiati alcuni presunti flirt, per Michelle si parla di una storia con il medico Giovanni Angiolini. I due sono stati pizzicati insieme in Sardegna dal settimanale tedesco Bunte. Poi ora emergono nuovi dettagli sulla loro presunta relazione, a raccontarli Di Più: secondo il giornale si sarebbero conosciuti due anni fa per ragioni professionali. Per ora non sono arrivate conferme e neppure smentite, resta solo attendere.