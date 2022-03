Michelle Hunziker, un nuovo amore dopo Trussardi: chi è il (presunto) fidanzato

Nuovo amore per Michelle Hunziker? In questi ultimi mesi la showgirl è stata al centro del gossip. Prima per le voci che la davano in crisi con Tomaso Trussardi, poi la conferma – in un comunicato congiunto – della fine del matrimonio, e ancora le presunte nuove storie d’amore.

Dopo il successo delle due serate di Michelle Impossible, un one – woman show che l’ha vista protagonista insieme ad affetti e colleghi – amici, Michelle si era presa un periodo di relax con le due figlie avute da Trussardi e alcune amiche volando alle Maldive. Ma le voci su di lei (e anche sul suo ex marito Tomaso Trussardi) non si sono fermate. Ora arrivano quelle di un nuovo (presunto) fidanzato.

Michelle Hunziker, nuovo amore?

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale tedesco Bunte che avrebbe sorpreso la showgirl, reduce da una vacanza da sogno alle Maldive, con un uomo. I due sarebbero stati visti in Sardegna mentre si baciavano, gossip che poi è stato ripreso anche da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti rilanciato la notizia.

Il settimanale tedesco, che sarà in edicola a partire dal 17 marzo, avrebbe pizzicato i due in Sardegna, dove il lui vive e lavora, e in copertina si può vedere il bacio che si sono scambiati. Ma chi è il lui in questione? Si tratta di Giovanni Angiolini, un affascinante chirurgo noto anche al pubblico del piccolo schermo, infatti nel 2015 aveva preso parte al Grande Fratello. Che tra loro sia nato un amore? Per il momento non i sono state conferme o smentite, solo le foto in esclusiva del settimanale tedesco.

Michelle Hunziker, chi è Giovanni Angiolini

Dal sito professionale di Giovanni Angiolini emerge che è specialista in Ortopedia – Traumatologia, Chirurgia Protesica e Artroscopica e Traumatologia Sportiva. Classe 1981, un fascino che buca lo schermo, il medico ha i capelli castani e intensi occhi chiari, accompagnati da un fisico scolpito, Giovanni Angiolini è salito alla ribalta del mondo dello spettacolo con l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nel 2015 ha varcato la celebre porta rossa diventando un concorrente del Grande Fratello in una delle edizioni condotte da Alessia Marcuzzi.

Dopo 22 giorni il medico si era ritirato per ragioni di lavoro. Dal punto di vista della vita privata ha fatto coppia per un certo periodo con Mary Falconieri, anche lei ex gieffina. Partecipazioni in televisione, ma anche una sua trasmissione su Tv2000 dove ha condotto Buonasera Dottore.

Oltre alla professione e qualche apparizione sul piccolo schermo, Giovanni Angiolini è anche seguitissimo sui social: su Instagram ha oltre 372mila follower. Ultimo post datato 5 marzo in cui ha sottolineato, con un’immagine di Gino Strada, il suo no alla guerra: “Dopo due anni di Pandemia che ci ha messi in ginocchio, ora anche la guerra! L’immagine di chi è stato un grandissimo chirurgo e pacifista, Gino Strada, per dire basta. Lasciateci Vivere, lasciateci Sognare, lasciateci Amare ed imparate a farlo anche Voi!”, ha scritto.

Né lui né Michelle Hunziker – per il momento – hanno reagito alle voci che li darebbero in rapporti affettuosi e alle immagini che saranno pubblicate dal settimanale tedesco Bunte.