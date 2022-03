Michelle Hunziker, chi sono le amiche con cui è in vacanza alle Maldive

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Michelle Hunziker sta trascorrendo delle giornate all’insegna del relax e del divertimento alle Maldive, dopo un periodo, definito da lei stessa su Instagram, “abbastanza intenso sotto diversi punti di vista”. La showgirl si sta infatti concedendo una vacanza per staccare da tutti e tutto in compagnia delle sue più care amiche, Laura Barenghi, la sua truccatrice storica, e Graziella Lopedota, la sua manager.

Chi è Laura Barenghi, la make up artist delle vip

Della vita privata di Laura Barenghi non si conosce moltissimo, a parte qualche scorcio di quotidianità sul suo profilo Instagram: l’amica storica e collaboratrice di vecchia data di Michelle Hunziker è amatissima dai suoi follower per la sua simpatia e la sua vena ironica, che mostra spesso nei siparietti comici con la showgirl.

La sua carriera nel mondo della bellezza è iniziata prestissimo, nonostante un incidente che da piccola – aveva appena quattro anni – l’ha resa cieca da un occhio. La sua visione bidimensionale però non ha mai influito sulle sue abilità da make up artist: dopo aver frequentato una scuola per truccatori ad appena diciotto anni ha cominciato a lavorare per una nota agenzia di Milano. Da lì è iniziato un percorso professionale ricco di soddisfazioni, che l‘ha portata a truccare tantissime star del panorama italiano: da Eleonora Pedron a Platinette, passando per Alba Parietti, Ambra Angiolini, Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti e naturalmente Michelle Hunziker, come testimoniano i numerosi scatti sui suoi profili social.

Laura Barenghi ha anche accompagnato le sue vip sui palchi più importanti – basti pensare alla partecipazione nel 2019 di Michelle Hunziker al Festival di Sanremo – senza dimenticare le sfide del piccolo schermo, come Striscia La Notizia, All Togheter Now, Michelle Impossible e L’Isola dei Famosi (solo per citare alcuni dei programmi di maggior successo condotti dalle conduttrici), e i numerosissimi shooting fotografici.

Chi è Graziella Lopedota, la manager di Michelle Hunziker

Classe 1969, Graziella Lopedota è a capo di Notoria, l’agenzia di management fondata da Franco Tuzio che gestisce tantissimi volti noti dello spettacolo: oltre a Michelle Hunziker, tra i vip che rappresenta ci sono Ilary Blasi, Ambra Angiolini, Silvia Toffanin, Alvin, Daniele Bossari, Katia Follesa e Aurora Ramazzotti.

La Lopedota ha raccolto il testimone del marito Franchino – così Tuzio era conosciuto nell’ambiente – dopo che è scomparso nel 2017 a causa di una lunga malattia. Alla Hunziker, ormai da anni, la lega una affettuosa amicizia, tanto che la showgirl ha voluto la sua compagnia in questa vacanza alle Maldive.

Laura Barenghi, la lunga amicizia con Michelle Hunziker

L’amicizia di Michelle Hunziker e Laura Barenghi è lunga e solida: le due si conoscono da tempo e collaborano da tanti anni. Pare che il loro sodalizio duri da più di quindici anni, anche se durante il loro lungo rapporto le cose non siano sempre state tutte rose e fiori: un paio di anni fa infatti uno screzio di poco conto le ha fatte allontanare ma solo per pochi mesi, tanto che in breve tempo la showgirl e la make up artist sono tornate più unite che mai.

Ai fan di lunga data di Michelle sono noti i siparietti con la truccatrice: solo qualche mese fa la Barenghi ha mostrato tra le risate l'”incidente” in albergo della Hunziker, che presa dal panico per l’ingresso in camera di una cimice aveva ridotto in frantumi un tavolino. Senza dimenticare i numerosi scherzi che le due amiche si fanno da anni e che non mancano di immortalare su Instagram, come quando Laura ha fatto incursione in piena notte nella camera d’albergo della conduttrice, spaventandola a morte.

La complicità tra loro è invidiabile e non stupisce che Michelle abbia voluto l’amica al suo fianco in questo momento così difficile per lei: si sa, le risate e l’affetto di chi ci vuole bene, sono il balsamo per un cuore ferito.