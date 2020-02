Michelle Hunziker, il risveglio poco romantico a San Valentino

editato in: da

Siamo abituati a vedere una Michelle Hunziker rilassata, sorridente e, quasi sempre, resistente agli scherzi. La simpatia della conduttrice di All Together Now è cosa ben nota. Tuttavia, anche le migliori possono vacillare, specie se si ritrovano ad avere a che fare con un risveglio poco romantico nel giorno della Festa degli Innamorati.

La bella Michelle è stata infatti vittima di uno scherzo che, di certo, non si abbina granché al clima d’amore e cuoricini di San Valentino. A idearlo è stata la sua storica collaboratrice Laura Barenghi.

Ma andiamo per ordine: attualmente la Hunziker si trova in quel di Berlino. Qui, ogni giorno, Michelle fa avanti e indietro dagli studios, dove lavora alacremente per portare in onda un programma il cui nome non è ancora stato reso noto.

Oltre al marito Tomaso Trussardi, che va a trovarla ogni volta che può, con lei c’è tutto il suo staff, che per altro alloggia nello stesso hotel della conduttrice per rendere più facili tutti i preparativi giornalieri.

Non poteva dunque mancare la make up artist e stylist Laura Barenghi: anche se le due hanno avuto qualche screzio alcuni mesi fa, infatti, tra loro è tornato il sereno, al punto che la Barenghi è riuscita ad architettare uno scherzo con i controfiocchi.

La make up artist è riuscita a sottrarre la chiave della stanza d’hotel della bella conduttrice, senza che se ne rendesse conto. E poi, armata di smartphone, ha ben pensato di andare a trovare Michelle nel cuore della notte.

Non certo una visita di cortesia, ma un “assalto” che ha fatto sì che la Hunziker si svegliasse bruscamente, e che, spaventata, le urlasse contro. Urla che però si sono subite trasformate in una risata, dimostrando che nonostante lo spavento la conduttrice riesce sempre a preservare la sua allegria.

In ogni caso, probabilmente, senza volerlo Laura Barenghi ha fatto un favore alla Hunziker. Ha infatti restituito ai fan un’immagine dolcissima di lei: dalle ciabatte lasciate in giro alla pomata sul comodino, passando per le custodie per il bite, quella che è emersa è una Michelle normale, acqua e sapone.

Chiaramente, però, la vicenda non si ferma qui. Nelle sue Instagram Stories Michelle e la Barenghi scherzano al tavolo. La make artist sostiene che il brutto scherzo sia il suo regalo di San Valentino, e la conduttrice la redarguisce dicendole: “Lo sai che è guerra aperta, vero?”. Che nelle prossime ore arrivi la contromossa?