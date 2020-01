Michelle Hunziker: compleanno in alta quota per i suoi 43 anni

editato in: da

Compleanno in quota per Michelle Hunziker, che ha voluto festeggiare in montagna insieme al marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste e alcuni amici. Michelle si è regalata un week end in uno chalet da sogno a 2000 metri: il “BORGO EIBN Mountain Lodge“.

Tra polentate, salumi e formaggi, la bella showgirl, classe 1977, ha soffiato su 43 candeline ma, complice la felicità professionale e famigliare, non li dimostra per niente.

Michelle sprizza gioia da tutti i pori, e le foto che posta sul suo account Instagram lo dimostrano appieno. Nei giorni scorsi aveva pubblicato un suo bel primo piano e la didascalia “Happy” (che molti hanno interpretato come messaggio subliminale per qualcosa che potrebbe bollire in pentola…) e subito prima una foto “amarcord” insieme alla sua Aurora neonata, con questa dedica:

Non ce n’è….anche oggi ti guardo e ti continuo a vedere così…sei la mia pallina morbidosa. ❤️ oggi sei una bellissima donna, forte e determinata e quando ti guardo mentre mi parli di vita e di progetti futuri, ti ascolto attentamente e ti prendo sul serio…solo che il mio cuore scoppia di tenerezza….è più forte di me. Ti amo pupi

Immediata la risposta della primogenita, che nel giorno del compleanno della mamma le ha risposto pubblicando un’altra foto di loro due insieme, sempre dei tempi in cui era piccolina, e scritto: