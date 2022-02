Trussardi e Hunziker, Michelle si regala la prima vacanza da sogno come single

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Un momento molto difficile e doloroso della sua vita, ma anche le ultime settimane particolarmente impegnative che l’hanno vista trionfare in televisione con Michelle Impossible, l’one woman show che sognava di portare sullo schermo da tantissimi anni. Ora per Michelle Hunziker è arrivato il momento da dedicare al riposo e al relax insieme alle sue figlie piccole e le amiche. La showgirl infatti è volata alle Maldive con le piccole Celeste e Sole, con la sua manager e le amiche, come emerge dalle storie che ha pubblicato su Instagram.

Michelle Hunziker, la vacanza da sogno

Spiagge, mare e libertà. Michelle Hunziker si è presa un po’ di tempo per staccare e per concedersi una vacanza da sogno alle Maldive. Del resto gli ultimi mesi per lei sono stati molto complessi. Prima la separazione con l’ex marito Tomaso Trussardi, poi l’impegno con una trasmissione, Michelle Impossible, che per sognava di poter portare in tv.

Ora il riposo è più che meritato. E Michelle ha già condiviso alcuni momenti di queste prime giornate nelle storie Instagram. Dalla bellezza di questi luoghi tra più straordinari al mondo, allo sport con lei alle prese con lo sci d’acqua. Senza dimenticare quel pizzico di ironia che la rende così amata dal suo pubblico. Infatti ha pubblicato un’immagine della sua manager insieme a Celeste e Sole. Le tre sono prese di schiena e Michelle ha scritto: “Trova la mia manager tra le bimbe”.

Momenti di spensieratezza, ma non mancano neppure le riflessioni. In particolare per quello che sta accadendo in Ucraina. La showgirl, però, ha voluto anche spiegare il perché di questa vacanza: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista”, ha scritto. Per poi aggiungere una lunga riflessione sul momento attuale, tra le tante cose ha scritto: “Qui è notte fonda e mi sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza. Disagio a vivere la mia quotidianità… so perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso di impotenza”. Un lungo messaggio in cui si è lasciata andare ai suoi pensieri sul conflitto in Ucraina e su quello che sta accadendo.

E se lei è volata al caldo Trussardi dal canto suo ha scelto la montagna e ha trascorso una giornata a Courmayeur. Anche lui ha pubblicato alcune storie da cui sembrerebbe non essere stato solo, infatti ha taggato un profilo che tratta complementi d’arredo ma dalle cui storie emerge che era con lui. Che sia qualcuno pronto a far battere ancora il suo cuore di buoni sentimenti? Chissà.

Michelle Hunziker, gli ultimi mesi

Per Michelle Hunziker gli ultimi mesi sono stati complessi. La fine di un amore è un lutto, e con sé porta sempre dolore. Lei e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione attraverso una nota stampa, poi entrambi sono tornati sull’argomento l’ex marito con un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice parlandone a Verissimo. E per lui non sono mancate neppure le voci (smentite) di un nuovo legame.

Poi gli impegni di lavoro, che per la conduttrice sono stati particolarmente intesi: due serate, per uno show che l’ha vista ospitare sul palco alcune delle persone più importanti della sua vita e i colleghi – amici con cui ha condiviso parte del percorso professionale nei suoi 25 anni di carriera. Da Ambra Angiolini e quel monologo sugli sbagli che ha fatto centro, fino all’ex marito Eros Ramazzotti. Momenti di commozione, risate e condivisone che resteranno tra le più belle pagine televisive di quest’anno.

E dopo questo periodo intenso e complicato per la showgirl ora è arrivato il meritato riposo e la sua prima vacanza da single.