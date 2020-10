Michelle Hunziker, lo scherzo su Instagram all’amica è uno spasso

editato in: da

Michelle Hunziker racconta su Instagram lo scherzo fatto all’amica Laura Barenghi. La showgirl svizzera è tornata al lavoro e sta registrando le nuove puntate di All Together Now, lo show musicale che ha ottenuto un grande successo nella scorsa stagione televisiva. Solare e sempre sorridente, la conduttrice ha mostrato un momento divertente nei camerini della trasmissione.

Nel video la truccatrice della Hunziker, Laura Barenghi, sta bevendo dell’acqua, quando Michelle arriva alle sue spalle e, ridacchiano, le lancia un chicco d’uva in testa. “Passatempo preferito nel camerino? Ma fare gli scherzoni a Laura Barenghi”, ha commentato Michelle. Poco dopo l’amica ha postato nelle Stories alcune foto in cui la conduttrice ride. “La punizione per il tuo scherzo – dice la make-up artist -. Hai schiacciato il chicco d’uva”.

Qualche tempo fa era stata Michelle a diventare vittima di uno scherzo. Su Instagram la conduttrice aveva pubblicato un video in cui suo marito Tomaso Trussardi la spaventava, sorprendendola alle spalle. “Guardate lo sguardo di mio marito e quanto gode a farmi gli scherzi! – aveva scritto – Ho dovuto togliere l’audio a causa della parolaccia che mi è venuta dal cuore in quel momento in cui Tom affonda le sue dita nel mio costato!!!! Vita difficile quella delle mogli…si vive sempre sul chi va la.

Nel frattempo la showgirl svizzera ha già annunciato che le prossime puntate di All Together Now saranno ricche di novità. A commentare le esibizioni dei concorrenti infatti quest’anno non ci sarà solo J Ax, ma anche tre giudici d’eccezione: Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Tutti e tre con un passato da giudice, avranno il compito di scoprire nuovi talenti e dire la loro.

“È un programma che piace tanto al pubblico – aveva spiegato qualche tempo fa la Hunziker, parlando dello show -. Faremo tutto quel che serve perché rispetti le norme di sicurezza. Vedremo se mettere dei pannelli tra i giudici del muro. In ogni caso, io e J-Ax torneremo in totale sicurezza per noi e per gli altri”. Il programma dovrebbe andare in onda in autunno e fra le novità, oltre alla giuria, ci sarà un cast fisso di concorrenti.