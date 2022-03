Michelle Hunziker festeggia la figlia Celeste su Instagram: il commento di Tomaso Trussardi

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ritornano a far parlare come (ex) coppia per gli auguri social alla figlia Celeste. La conduttrice ha condiviso su Instagram un dolce post di auguri, subito commentato dall’imprenditore. Inutile dire che il chiacchiericcio si è subito acceso. Come vanno davvero le cose tra Michelle e Tomaso?

Michelle Hunziker: i 7 anni della piccola Celeste

Michelle Hunziker, reduce dal grande successo del programma in prima serata su Canale 5, Michelle Impossible, si è goduta la prima vacanza da single (molto discussa!) alle Maldive con le sue figlie minori, Sole e Celeste, e le sue amiche. E in occasione del settimo compleanno della figlia Celeste, la conduttrice ha condiviso su Instagram un dolcissimo post a lei dedicato, accompagnato da una rara foto che la ritrae con la bambina.

“Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente”, scrive Michelle, che parla al plurale, includendo l’ormai ex marito Tomaso Trussardi nel quadro familiare, e taggandolo persino a fine post. La conduttrice dimostra, come ha sempre fatto anche negli ultimi anni con il primo ex marito, Eros Ramazzotti, papà di Aurora, una grande maturità e il desiderio di rimanere comunque una famiglia con Tomaso.

“Celeste, la mia giocatrice di rugby, come la chiamo io, è una forza della natura!” scrive ancora la Hunziker. “Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima… esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”, conclude la conduttrice.

Una vera dichiarazione per Celeste, nata l’8 marzo 2015. Michelle e Tomaso avevano già una bambina, Sole, nata nel 2013. Ovviamente il post di Michelle è già cliccatissimo e ricco di commenti, ma uno in particolare sta destando l’attenzione di tutti, quello di Trussardi.

Tomaso Trussardi commenta il post Instagram di Michelle Hunziker

A sorpresa Tomaso Trussardi compie il primo gesto social nei confronti di Michelle Hunziker dalla loro separazione. Il papà delle sue bimbe infatti ha commentato il post di auguri per i 7 anni di Celeste, la piccola di casa, mandando un augurio anche a Sole e alla ex moglie: “Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!”, scrive Tomaso sotto il post di Michelle.

Ovviamente, i fan sono andati in visibilio: la coppia si sta riavvicinando? I due hanno fatto pace? Infatti quella che intercorreva tra loro, specie dopo alcuni riferimenti della conduttrice durante il suo show Michelle Impossible, sembrava una vera e propria guerra fredda, con frecciatine da entrambi i lati.

Papà Tomaso invia un messaggio per le sue bambine, che ora abitano con mamma Michelle, e questo sembra un gesto per mettere fine a tutte le cattive lingue che tentano di mettere l’uno contro l’altra i protagonisti di una storia che ha fatto sognare tante persone, e che nessuno immaginava sarebbe giunta al capolinea.

Intanto pare che l’imprenditore abbia una nuova compagna, una biondissima ragazza con il quale è stato paparazzato sulla neve a Cortina (dove c’erano anche Sole e Celeste). Però Tomaso smentisce, la donna in questione sarebbe una assistente della stilista Elisabetta Franchi, della quale era ospite, anche se le foto lasciano qualche dubbio.