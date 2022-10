Michelle Hunziker si sbilancia sul ritorno con Tomaso Trussardi: “Tutto è possibile in amore”

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Le voci si rincorrono dalla fine dell’estate, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbe esserci un ritorno di fiamma. La coppia si era detta addio improvvisamente a gennaio 2022, dopo undici anni insieme, di cui sette di matrimonio. Si era prima parlato di alcuni post social della conduttrice, nuovamente con la fede al dito dopo la rottura con l’ortopedico Giovanni Angiolini (sua fiamma dell’estate), poi la foto dei due felici con le loro bambine al compleanno della piccola Sole, la prima dopo mesi. Infine, le paparazzate in giro per Milano e l’indiscrezione bomba: Michelle e Tomaso sono tornati insieme. Ora è la conduttrice a rispondere per la prima volta a queste indiscrezioni, rompendo il lungo silenzio.

Michelle Hunziker parla di Tomaso Trussardi: “In amore tutto è possibile”

Michelle Hunziker non è impegnata solo nel prepararsi a diventare nonna, ha anche tempo per l’amore. E se questo ha il nome di Tomaso Trussardi il gossip si infiamma. Dopo le ultime foto insieme, si era parlato di un vero e proprio riappacificamento, dopo la dolorosa e inaspettata separazione.

A differenza di Francesco Totti e Ilary Blasi, che sembrano ormai nemici per la pelle, i due appaiono felici, sorridenti, insieme alle loro figlie, Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni. Sembra essere tornato il sereno, e il valzer del gossip è partito. Se nei giorni scorsi avevano deciso per un silenzio stampa, ora Michelle ha rilasciato una lunga intervista al settimanale svizzero Bunte.

“Posso dirvi che tutto è possibile – ha affermato la conduttrice parlando del chiacchieratissimo ritorno di fiamma con l’ex marito – In amore, anche l’impossibile può accadere, questo l’ho capito con il tempo.”

Per la prima volta non c’è una smentita netta, la Hunziker lascia uno spiraglio aperto, o forse vuole fare intendere che qualcosa bolle in pentola, ma è presto per parlarne.

“Ora ho 45 anni e so che non esiste il bianco e il nero, ma ci sono le sfumature – ha aggiunto – se tra noi c’è stato un riavvicinamento? Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore.” Insomma, non si parla di famiglia, di figli, ma di amore, un sentimento che probabilmente tra i due non è mai terminato, ma si è solo affievolito con il tempo.

I motivi della rottura tra Michelle e Tomaso

Nel corso di questi dieci mesi la domanda frequente, che non ha mai avuto risposta, riguarda i motivi della separazione tra Michelle e Tomaso. Si è parlato di tradimento, di altre persone, di una crisi passeggera, di obiettivi di vita differenti, di vite troppo distanti.

Eppure, nessuna di queste ipotesi ha mai trovato un effettivo riscontro: “Come mai è finita? Inutile girarci intorno, naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo separati e questo è ovvio” ha finalmente rivelato la conduttrice svizzera, sempre nella stessa intervista.

“La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartiene e che è evidente che è lì. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”. Parole sibilline, ma che giungono proprio quando la Hunziker non smentisce il ritorno di fiamma. Che in questi mesi abbiano avuto il tempo di lavorare su ciò che non andava?

Intanto, il gossip vuole Trussardi in coppia con una misteriosa ex dama di Uomini & Donne, forse Pamela Berretta, ma per ora i due non hanno commentato la notizia.