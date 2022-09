Tomaso Trussardi non perdona e dimentica Michelle Hunziker: il presunto flirt

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Negli ultimi tempi si era ipotizzato un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La conduttrice avrebbe voluto ricucire il suo rapporto con l’ex marito, dopo aver chiuso la storia con Giovanni Angiolini. Ma non c’è nulla da fare. Come confermato anche dagli insider, l’imprenditore non ha l’intenzione di fare un passo indietro. Avrebbe anche una nuova fiamma, la bellissima Ruzwana Bashir.

Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker: guarda al futuro senza di lei

Nessun riavvicinamento per la “coppia d’oro”, formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Proprio quest’ultimo avrebbe ormai voltato pagina, secondo le indiscrezioni condivise da Diva e Donna. Nonostante tutto, la Hunziker avrebbe voluto riavvicinarsi, riprovarci, ma non c’è stato niente da fare.

Trussardi, infatti, è stato sorpreso dai fotografi in compagnia di Ruzwana Bashir. Il che confermerebbe il suo allontanamento dalla conduttrice, che del resto non sorprende. L’ex coppia, che si è comunque lasciata in buoni rapporti e che ha principalmente a cuore il bene delle figlie, Sole e Celeste, non ci riproverà. Almeno per il momento, perché non è mai detta l’ultima parola, come insegnano Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Chi è Ruzwana Bashir, il presunto flirt di Tomaso Trussardi

Per Tomaso Trussardi, è stata una lunga estate. Non è mai stato amante dei riflettori e ha sempre cercato di mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Del resto, proprio per questo motivo avrebbe rotto con Michelle Hunziker: più estroversa lei, maggiormente introverso lui.

Su Diva e Donna, infatti, sono state pubblicate delle foto di Trussardi insieme alla sua nuova – e per il momento presunta – fiamma. Ruzwana Bashir è una imprenditrice inglese di 39 anni. Sguardi complici, felicità, ambiente ben poco formale: non sembrerebbe essere un’occasione legata agli impegni professionali.

La donna, oltretutto, è una delle giovani donne più influenti al mondo. Ha fondato una società di viaggi, Peek, che ha sede a San Francisco. Nel 2014 la Bashir è stata inserita da Forbes nell’elenco delle 100 personalità più creative di Fast Company. Affascinante a dir poco, sembrerebbe aver catturato l’attenzione di Trussardi.

Il desiderio di Michelle Hunziker di ricucire il rapporto con l’ex marito

“Secondo le nostre fonti ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento con l’ex marito per trovare punti di equilibrio insieme”, aveva scritto Chi, non poco tempo fa. Ed effettivamente il tentativo di riavvicinamento non era passato inosservato agli occhi dei fan: la Hunziker aveva sfoggiato anche la sua fede nuziale su Instagram. Ma, proprio come anticipato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, Trussardi non è più interessato al passato.

Pare, infatti, che non abbia del tutto digerito il nuovo “amore” di Michelle per Giovanni Angiolini. La love story è durata qualche mese e ha catalizzato l’attenzione dei media, non solo italiani, ma anche stranieri. Dalle prime foto del bacio fino all’addio definitivo, per la Hunziker è arrivato il momento di guardare avanti e di dedicarsi alle figlie, Sole e Celeste, oltre che ad Aurora, che sarà presto mamma. E chissà che l’amore, un giorno, non possa davvero tornare a bussare nella sua vita.