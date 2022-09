Tomaso Trussardi, la foto con Celeste su Instagram. La Hunziker vuole una seconda chance

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Non è la prima volta che le foto di Tomaso Trussardi da “tenero papà” piacciono ai fan. Su Instagram, ogni tanto lo vediamo condividere dei post sulla sua famiglia, in particolare con le figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Michelle Hunziker. E adesso la conduttrice potrebbe essere pronta a “lottare” per fare un passo indietro e ottenere così una seconda chance.

Tomaso Trussardi, la foto con la figlia Celeste su Instagram

Nonostante la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi continua ad essere molto seguito dai fan dell’ex coppia, soprattutto quando pubblica delle foto con le figlie. Per lui, la famiglia è l’aspetto più importante della sua vita, e lo è sempre stato. Come dimenticare la sua giornata a Gardaland insieme a Sole e Celeste, un papà tenero che non desidera altro che il divertimento delle figlie?

Certo, gli ultimi mesi sono stati difficili. Tra l’annuncio della separazione pubblicato su Ansa fino al riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Trussardi è stato a lungo al centro dell’attenzione. E ora il suo nome è nuovamente sotto i riflettori, perché, secondo un’indiscrezione, la conduttrice vorrebbe ricucire il rapporto e riprovarci una seconda volta.

Michelle Hunziker non si arrende: vuole una seconda chance

Ce lo hanno dimostrato Jennifer Lopez e Ben Affleck che le seconde possibilità esistono. Ci hanno impiegato vent’anni per ritrovarsi e poi sposarsi. Ma, alla fine, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati da relativamente poco tempo. Dopo un’estate trascorsa con gli affetti, la famiglia e Giovanni Angiolini, pare proprio che la conduttrice sia pronta a fare di tutto per “aggiustare” le cose con Trussardi.

Ai più non è sfuggito il video su Instagram in cui la Hunziker indossa l’anello nuziale. E ad aggiungere maggiore curiosità intorno alla vicenda è stato Chi. “Secondo le nostre fonti ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento con l’ex marito per trovare punti di equilibrio insieme”. Vorrebbe insomma una seconda chance, a tutti i costi, ma per Tomaso, almeno per il momento, non ci sarebbe modo di ricominciare.

Perché si sono lasciati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La rottura tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è stata piuttosto brusca, ed è innegabile. Ma non sarebbe solo questo il motivo: non avrebbe superato il fidanzamento veloce di Michelle con Angiolini, che per mesi è stato al centro del gossip. In ogni caso vanno considerati anche i motivi della rottura e della fine del matrimonio: riusciranno a superare quelle differenze che erano sorte tra loro?

Le nozze sono state celebrate nel 2014 e i diretti interessati non hanno voluto aggiungere troppi dettagli o dare spiegazioni. Tuttavia, alla radice del divorzio ci sarebbero due stili di vita completamente differenti e opposti: Trussardi introspettivo, Hunziker molto più estroversa. Ma la coppia non si è mai “separata” del tutto e si è ritrovata proprio per festeggiare il compleanno di Celeste qualche mese fa.

Sono tuttavia fin troppi gli interrogativi. Al momento, c’è anche l’incognita della gravidanza di Aurora Ramazzotti: secondo Chi, Michelle ed Eros sarebbero felici della lieta novella, ma non c’è alcuna conferma ufficiale a riguardo. Riuscirà la Hunziker a far funzionare nuovamente il rapporto con Trussardi? Solo il tempo darà tutte le risposte.