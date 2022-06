Tomaso Trussardi, tenero papà single: fuga a Gardaland con le figlie

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

Cosa c’è di meglio di trascorrere qualche momento con le proprie figlie? Lo sa bene Tomaso Trussardi, tenero papà single, che ha scelto proprio Gardaland per passare del tempo di qualità insieme a Sole e Celeste, le bimbe avute dalla sua ex relazione con Michelle Hunziker. I tre non erano soli: con loro, naturalmente era presente anche l’amatissimo Odino, il levriero.

Tomaso Trussardi: il divertimento a Gardaland con le figlie

I momenti trascorsi in famiglia sono sempre magici, non c’è niente da fare: Tomaso Trussardi ha scelto una meta d’eccezione per stare insieme a Sole e Celeste. Le foto rimandano il ritratto di un tenerissimo papà single, che si gode il relax e la spensieratezza in uno dei parchi più famosi d’Italia, ovvero Gardaland.

Naturalmente, ha voluto fare anche alcune delle attrazioni più belle e divertenti (e a misura di bambino), come Raptor e Shaman, molto adrenaliniche, oltre che il classico family roller coaster Mammut. Dato che ormai siamo in piena estate, hanno scelto di avventurarsi nelle ride acquatiche, come Fuga da Atlantide e Colorado Boat, perfette per rinfrescarsi un po’.

La dolcissima famiglia si è concessa proprio una giornata meravigliosa, anche e soprattutto per aver avuto l’occasione di fare la dark-ride Jumanji The Adventure, che è la prima e unica attrazione al mondo dedicata proprio all’indimenticabile serie cinematografica.

Fonte: Ufficio Stampa Gardaland

Tomaso Trussardi è ancora single dopo Michelle Hunziker

La fine dell’amore con Michelle Hunziker è stata ufficializzata mediante una nota stampa Ansa. Di tempo ormai ne è passato: qualche indiscrezione sulla distanza per l’ex coppia c’era stata. Tra presunti ritorni di fiamma e allontanamenti, in realtà Tomaso e Michelle hanno scelto di rimanere in buoni rapporti per il bene delle piccole, così da non creare problemi alle dinamiche familiari. L’amore è tramontato, sì, ma non il bene, che – per fortuna – rimane. Al momento, in ogni caso, Trussardi è single: non c’è nessuno al suo fianco (almeno ufficialmente).

Fonte: Ufficio Stampa Gardaland

Michelle Hunziker, weekend al mare in Sardegna con Giovanni Angiolini

E se da una parte Tomaso è stato insieme alle figlie, dall’altra Michelle ha trascorso il weekend con Giovanni Angiolini. Ormai, alla loro storia d’amore manca solo l’ufficialità, perché di foto ne abbiamo viste diverse. Oltretutto, pubblicano anche storie simili su Instagram, a dimostrazione del loro affiatamento. Dopo quei baci appassionati condivisi dalle pagine di Chi, non c’è più alcun dubbio.

Ancora una volta, è Chi ad aver pubblicato altri scatti della vacanza al mare di Michelle con Giovanni durante il weekend: hanno scelto la Sardegna per rilassarsi insieme. In base alle parole del magazine, avrebbero anche consumato una cena a base di ostriche in barca. E poi si sarebbero scambiati baci al tramonto.

Dopo aver tutelato – almeno agli inizi – la loro storia, Michelle e Giovanni non hanno più voglia di nascondersi. Sì, non ci sono state interviste o dichiarazioni, ma i loro viaggi insieme (come quello a Parigi) non lasciano più alcun dubbio sulla natura (o anche sul futuro) della loro relazione.