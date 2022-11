Trussardi, la verità sui presunti flirt dopo la Hunziker. E tuona contro Angiolini

Fonte: IPA Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi è sempre più vicino a Michelle Hunziker, e ha deciso di porre definitivamente fine alle voci sui presunti flirt che gli sono stati attribuiti dopo la separazione. Ma non solo, perché l’imprenditore ha le idee ben chiare e dopo mesi ha detto la sua anche su Giovanni Angiolini, con la quale la conduttrice ha avuto una breve relazione durante il periodo estivo.

Tomaso Trussardi e i flirt dopo la Hunziker: la verità

Discreto e lontano dal mondo del gossip, nonostante sia stato catapultato in un frullatore al quale ha voluto porre fine dopo molti mesi di silenzio, Tomaso Trussardi ha rotto il silenzio sulla sua storia con Michelle Hunziker e sui presunti flirt.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’imprenditore ha raccontato tutta la verità: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”, ha dichiarato, riferendosi anche al presunto flirt con un’ex dama di Uomini e Donne che aveva fatto molto discutere nell’ultimo periodo.

Su questa storia, però, Trussardi era stato già decisamente chiaro sul suo profilo Instagram quando, attraverso delle storie pubblicate, aveva risposto ad Amedeo Venza, colpevole di aver dato il via alle voci: “Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) professa sulla mia vita privata… Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop“. Parole dirette per smentire la notizia e, probabilmente, per tutelare la sua persona e la sua stessa famiglia.

Trussardi contro Angelini, ex di Michelle

Tomaso Trussardi, nella sua intervista rilasciata al Corriere, è stato chiaro senza lasciare nulla in sospeso, pareggiando i conti anche con una storia che evidentemente non ha ben digerito.

Si tratta della relazione tra Michelle Hunziker e il medico Giovanni Angiolini , giunta al capolinea dopo un’estate che sembrava promettere amore. “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene“, ha spiegato l’imprenditore.

Nonostante non abbia una buona considerazione dell’uomo, però, Trussardi non colpevolizza la Hunziker e trova una giustificazione per questa relazione arrivata poco dopo il loro allontanamento: “Lo ha fatto forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio”. Sempre misurato e mai fuori dalle righe, Tomaso Trussardi è nuovamente vicino a Michelle nonostante il periodo poco roseo tra loro.

Hunziker-Trussardi di nuovo vicini

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono quindi tornati insieme? Al momento non c’è alcuna ufficialità, ma l’imprenditore ha messo i puntini sulle “i” anche in questo caso.

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”, ha rivelato, soffermandosi anche sul fatto che entrambi non hanno bisogno di messaggi o indizi sui social per portare avanti il loro rapporto dopo così tanti anni. “Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona”, ha spiegato.

Che sia un ritorno di fiamma o solamente un riavvicinamento pacifico, quindi, poco importa: Michelle e Tomaso in questo periodo sono più discreti che mai e mantengono privata la loro vicinanza che fa sognare proprio tutti.