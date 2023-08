Michelle Hunziker bloccata in aereo a causa di un incendio

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Le bellissime vacanze di Michelle Hunziker sono finite ed è tempo di tornare a casa. La conduttrice svizzera si è detta perfino entusiasta di riprendere la sua quotidianità milanese, ma prima che potesse fare rientro a casa, è rimasta bloccata sull’aereo che doveva riportarla indietro. Niente di preoccupante, certo, solo una lunga ed estenuante attesa unita alla preoccupazione per il suo cagnolino Leone, che stava iniziando a diventare irrequieto. Il suo racconto è comparso su Instagram, insieme ai preparativi per la partenza verso la vita che la stava aspettando.

Incendio a Olbia, Michelle Hunziker bloccata in aereo

Sono state le sue prime vacanze da nonna. Appena un anno fa, e sempre in terra sarda, Aurora Ramazzotti scopriva di essere in dolce attesa del suo piccolo Cesare Augusto. Il tempo è trascorso velocemente e Michelle Hunziker ha potuto godere della compagnia del suo nipotino, che cresce a vista d’occhio, e di tutte le sue figlie. Non c’è traccia di un uomo e nemmeno di Tomaso Trussardi nonostante siano rimasti in amicizia: adesso è tempo di pensare a se stesse.

Il rientro a casa però non è andato come si sarebbe aspettata. L’aereo ha infatti dovuto ritardare il decollo, rimanendo a terra per oltre un’ora, a causa di un incendio che ha colpito la città di Olbia. Un’attesa lunga che ha reso nervoso il suo cagnolino e, in un certo modo, anche lei. Michelle Hunziker ha cercato di distrarsi con il suo cellulare ma il tempo è trascorso lento, soprattutto perché probabilmente non avevano informazioni chiare sull’orario di partenza.

Un imprevisto che non ha guastato i giorni meravigliosi che ha trascorso insieme alla sua famiglia, di cui fa parte da anni anche suo genero Goffredo Cerza – papà di Cesare – e Sara Daniele, amica fraterna di sua figlia Aurora. Michelle Hunziker è molto legata anche ai consuoceri e in particolare alla consuocera Francesca, che hanno raggiunto la famiglia in vacanza nelle ultime settimane di agosto per trascorrere del tempo insieme al nipotino.

La nuova vita da single di Michelle Hunziker

Nonostante non abbia mai chiuso le porte all’amore, Michelle Hunziker è tornata single dopo il dolore provato per la separazione dal suo secondo marito Tomaso Trussardi. Sul suo divorzio, aveva raccontato: “Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi”.

E sulle continue voci che la vedono al fianco di Eros Ramazzotti o ancora di Tomaso Trussardi, ha chiarito: “Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono “ritorno di fiamma”. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”.

Della sua prima estate da single si è detta addirittura entusiasta, consapevole del nuovo percorso che ha imboccato la sua vita. A Oggi, ha raccontato: “Ma va, la ‘singletudine’ è uno stato da godersi. C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Io ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata. Mi sento una donna fortunata che ha tutto quello che è importante e negli anni ho imparato a stare da Dio con me stessa”.