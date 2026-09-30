Chad Lowe, la figlia Fiona è morta a 13 anni: “Era la luce delle nostre vite”

È morta Fiona, la figlia dell'attore Chad Lowe e della produttrice Kim Painter: la dichiarazione della famiglia

IPA Chad Lowe

Si chiamava Fiona Hepler Lowe, aveva 13 anni e in America era conosciuta per essere la figlia dell’attore Chad Lowe e della produttrice Kim Painter. A dare notizia della sua morte è stata la famiglia, con una dichiarazione condivisa alla stampa, dove i genitori hanno ricordato la figlia come la luce delle loro vite.

Chad Lowe, l’addio alla figlia Fiona, morta a 13 anni

“Siamo profondamente addolorati per la perdita della nostra amata Fiona. Era una ragazza affettuosa, intelligente, creativa e con la passione per la danza”, così la famiglia ha iniziato la dichiarazione inoltrata alla stampa. “Era adorata dalle sue sorelle e profondamente amata dai suoi genitori. In effetti, era la luce delle nostre vite”.

All’interno del comunicato, Chad Lowe e Kim Painter hanno inoltre scritto: “La sua scomparsa è devastante per tutta la nostra famiglia e chiediamo preghiere e rispetto della nostra privacy in questo momento. Se voi o qualcuno che conoscete state affrontando problemi di salute mentale, vi preghiamo di contattare la linea di assistenza per la prevenzione del suicidio e le crisi”. Al momento, la famiglia non ha reso pubblica la causa della morte.

La mattina del 29 settembre, il preside della scuola frequentata da Fiona ha informato i genitori della morte di uno studente, senza indicarne il nome. Qualche ora dopo, la famiglia ha annunciato alla stampa la scomparsa della ragazza, di soli 13 anni. In uno degli ultimi post su Instagram condiviso dall’attore dedicati alla figlia, risalente a novembre 2025, aveva scritto: “Festa ufficiale per Fiona oggi, che diventa una adolescente. Continua a ballare nella vita FiBear! Ti voglio tanto bene”. Stando a quanto rivelato dalle forze dell’ordine a TMZ, Fiona sarebbe morta proprio martedì in casa: la chiamata alle autorità sarebbe avvenuta alle 00:10.

Il periodo difficile della famiglia: avevano perso la casa con l’incendio di Pacific Palisades

Per Chad Lowe, attore con una lunga carriera alle spalle nella serialità (come in Pretty Little Liars, dove vestiva i panni del padre di Aria Montgomery, interpretata da Lucy Hale), l’ultimo anno è stato segnato da una grande difficoltà: la casa di famiglia, dove erano cresciute le figlie Mabel, Nixie Barbara e Fiona Hepler, è andata distrutta nell’incendio di Pacific Palisades a gennaio 2025. L’attore stesso aveva raccontato questa esperienza, definendola “devastante”. Diverse star di Hollywood avevano visto bruciare le proprie case.

“Quasi un mese dopo l’evacuazione, le nostre figlie sono finalmente potute tornare a vedere cosa resta della loro casa. Il modo in cui hanno affrontato questa esperienza devastante è a dir poco straordinario. Sono ammirato dal loro spirito e dalla loro resilienza. Aiutarle a superare questi momenti difficili è il mio unico scopo. Essere il loro papà è la più grande gioia e il più grande privilegio della mia vita”.

Chad Lowe, fratello dell’attore Rob Lowe, nonostante le difficoltà, aveva trovato la forza di reagire insieme alla sua famiglia: “Casa è davvero dove si trova il cuore. Tenete strette le persone che amate. Prendetevi cura gli uni degli altri. Questa cosa folle chiamata ‘vita’ è dannatamente preziosa”.