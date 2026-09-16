Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages I capelli di Chase Infiniti agli Emmy Awards sono facili da realizzare

Gli Emmy Awards anche quest’anno ci hanno fatto sognare con look e make-up incredibili che puntano sulla semplicità. Molte attrici hanno preferito uno stile replicabile nella vita di tutti i giorni anche da chi come noi non ha una squadra di truccatrici e parrucchieri. Chase Infiniti, la protagonista della serie dramamtica The Testament, ha sfilato sul tappeto rosso con un bellissimo abito di perline di Louis Vuitton, ma a colpirci del look è stata la sua pettinatura: capelli sciolti sulle spalle con morbide onde. Un’acconciatura che possiamo realizzare anche noi se abbiamo un po’ di manualità e i tool giusti. Lacy Redway, l’hairstylist dell’attrice, ha utilizzato device e prodotti della ghd: il meglio quando si tratta di tappeto rosso e di creare una piega degna di una star.

Il look effortless di Chase Infiniti

Chase Infiniti non è la prima star che sfoggia morbide onde, anche Amal Clooney, ha deciso di optare per questo styling a Venezia. Il motivo è che riesce a dare eleganza a qualsiasi outfit e dona alla chioma un aspetto più dinamico. Questo è stato l’intento dell’hairstylist Lacy Redway che ha deciso di sfruttare il taglio pari di Chase Infiniti per realizzare onde piatte ma corpose e voluminose. A rendere il look più elegante e ordinato ci ha pensato la riga centrale che enfatizza ancora di più le onde.

Come realizzare le onde di Chase Infiniti

Lacy Redway è una delle hairstylist più famose di Hollywood e creatrice di acconciature favolose. In ogni suo “progetto” si è sempre affidata a ghd perché nel suo catalogo ha tool e prodotti in grado di farle realizzare tutte le pieghe che vuole – anche le più originali – con pochi gesti. Con Chase Infiniti ha voluto fare lo stesso, scegliendo però una semplicità che si fa notare.

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Prima di tutto ha asciugato i capelli dell’attrice con il phon Speed Hair Dryer, un apparecchio professionale ultra-veloce e agli ioni che asciuga anche i capelli più folti in pochi minuti eliminando allo stesso tempo l’effetto crespo. Un aspetto fondamentale se si considera che Lacy Redway prima di procedere con lo styling da tappeto rosso ha dovuto lisciare completamente i capelli ricci di Chase Infiniti con l’aiuto della spazzola The Blow Dryer.

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Una volta asciutti completamente l’hairstylist ha creato una riga centrale e utilizzato la piastra ghd per rendere i capelli ancora più uniformi e facili da lavorare.

Arrivato il momento di realizzare le onde Lacy Redway ha usato la ghd Wave Triple Barrel Hair Waver a tre cilindri. La sua conformazione è pensata per creare qualsiasi tipologia di onda da quelle più strette come le beach waves a quelle più morbide di Chase Infiniti. Infine per creare l’effetto vecchia Hollywood, Lacy Redway ha spruzzato la lacca sulla spazzola e poi pettinato i capelli: un risultato fantastico, pronto per essere replicato anche da te.

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