Jennifer Lawrence sbarca su Instagram senza trucco: è raggiante. La beauty routine da copiare

Jennifer Lawrence è sbarcata su Instagram e per farlo ha scelto di mostrarsi senza trucco: la star di Hollywood struccata è stupenda, ma ha un segreto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jennifer Lawrence senza trucco su Instagram

Jennifer Lawrence sbarca su Instagram e sceglie di farlo senza trucco, svelando tutta la sua bellezza naturale. Una pelle tonica e radiosa, nemmeno un filo di mascara o rossetto: la diva di Hollywood ha postato sul suo nuovo profilo il primissimo video, raccontando la scelta di approdare sulla piattaforma, ma anche lanciando un monito ai suoi followers.

Jennifer Lawrence ha inaugurato il suo profilo Instagram con un video in cui si mostra senza trucco, confessandosi senza filtri. “Ci provo – ha spiegato ai fan -. Ma se qualcuno dirà qualcosa di negativo, me ne andrò immediatamente. Senza fare domande. Se qualcuno penserà qualcosa di cattivo, lo saprò – ha aggiunto -. Lo saprò e chiuderò il profilo. Per favore, tenete presente che commenti sgradevoli o aggressivi possono avere effetti negativi sulla bambina. E la bambina sono io”.

L’accoglienza nei confronti della diva è stata particolarmente calorosa. A commentare il suo reel senza trucco sono state tantissime star, da Lily Collins a Dakota Johnson. Jennifer ha scelto di seguire solamente pochi profili, selezionati con cura, fra loro troviamo tantissimi nomi di colleghi, come Leonardo DiCaprio, Amy Schumer, Kendall Jenner e Kylie Jenner, ma anche Martin Scorsese e Andy Cohen.

Jennifer Lawrence senza trucco: il segreto è la sua skincare routine

Ma qual è il segreto di una pelle così radiosa per Jennifer Lawrence? L’attrice ha più volte condiviso la sua beauty routine che parte, prima di tutto, dall’esfoliazione, un trattamento essenziale per eliminare le cellule morte e favorire il turnover cellulare, rendendo la pelle del viso super luminosa.

Per combattere i segni dell’invecchiamento e attenuare le piccole rughe, Jennifer sfrutta il potere del retinolo che applica sotto forma di siero ogni sera prima della crema idrante. Questo prodotto permette di levigare e ridefinire i contorni del volto, rimpolpando l’epidermide.

Anche l’idratazione è un aspetto essenziale per Jennifer Lawrence che usa sempre una crema densa, ricca e nutriente, sia la sera che la mattina, aggiungendo poi una idratazione extra grazie ad una maschera che fa anche tutti i giorni.

L’attrice ha spiegato più volte di avere una pelle particolarmente secca e di optare per prodotti idratanti, ma leggeri, che non vadano a ostruire i pori. Infine un prodotto essenziale nel beauty case di Jennifer Lawrence è senza dubbio la protezione solare che non manca mai nella sua skincare routine.

La star di Hollywood, come tantissime altre dive, conosce bene il pericolo che si corre ad esporsi ai raggi del sole senza protezione. I raggi UV infatti favoriscono l’azione dei radicali liberi, accelerando il processo di invecchiamento delle pelle e portando alla formazione di rughe e macchie. Per evitare questo problema, la Lawrence usa una crema solare con SPF che riapplica ogni due ore durante la stagione calda e quando trascorre molto tempo all’aria aperta. Questa buona abitudine andrebbe seguita non solo d’estate, ossia nel periodo in cui andiamo al mare, ma per tutto l’anno.

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