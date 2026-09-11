Jennifer Lawrence sbarca su Instagram e minaccia già di andarsene: il video ironico

IPA Jennifer Lawerence

Jennifer Lawrence è arrivata su Instagram e ha già spiegato a quali condizioni potrebbe restarci. La prima è piuttosto semplice: comportarsi bene. L’attrice ha pubblicato il suo primo video il 10 settembre, dopo anni passati a tenersi lontana dai profili pubblici, e ha avvertito i follower che potrebbe già andarsene. Lo dice scherzando (ma non troppo): ha appena cominciato e sta già mettendo in riga il pubblico.

Jennifer Lawrence su Instagram, il primo avvertimento ai fan

Senza trucco, un top bianco e i capelli sciolti, Jennifer Lawrence si rivolge direttamente a chi la segue. “Se qualcuno dice qualcosa di negativo, me ne vado. Immediatamente”, dice nel Reel. Recita la parte di quella spaventatissima: persino un commento storto potrebbe farla scappare. Aggiunge che scoprirà anche se qualcuno penserà qualcosa di cattivo sul suo conto. A quel punto, saluti a tutti. Agli aspiranti hater conviene controllare anche il monologo interiore.

Poi riprende la battuta nelle Stories, chiedendo attenzione per la bambina che potrebbe risentire dei commenti aggressivi o cattivi. La bambina, precisa, è lei.

Qualcuno, però, ha deciso di mettere immediatamente alla prova le nuove regole. Dakota Johnson, sua amica di lunga data, ha lasciato sotto il Reel un commento di una sola parola decisamente poco elegante, usata però con evidente intento scherzoso. Una provocazione perfetta, considerando che Jennifer aveva appena chiesto a tutti di essere gentili. Se voleva verificare quanto seriamente l’amica prendesse il suo ultimatum, non ha perso tempo.

Il video fa sorridere, ma ribadire l’avvertimento nelle Stories rende il debutto un po’ faticoso. Può capitare che un post non piaccia o che una battuta lasci qualcuno freddo. Si può dirlo con educazione, senza che scatti subito la minaccia di abbandono. Del resto, nemmeno un Oscar garantisce una standing ovation a ogni apparizione: su Instagram bisognerà mettere in conto anche qualche sopracciglio alzato. D’altronde, il mondo reale è molto diverso da quello ovattato di Hollywood.

La foto dal parrucchiere e i tre milioni di follower

Già la foto profilo merita una visita: Jennifer Lawrence dal parrucchiere, con le cartine tra i capelli e una bevanda in mano. Una scelta divertente, che funziona anche senza tutte le raccomandazioni ai follower.

Per il nome utente ha scelto @jlaw e nella biografia spiega il motivo: quello con il suo nome completo era già occupato. Succede anche alle vincitrici di un Oscar, quindi.

Il pubblico, intanto, è arrivato in massa: l’attrice conta già tre milioni di follower. Tra gli account seguiti dall’attrice figurano Leonardo DiCaprio e le Kardashian-Jenner. Quanto all’accoglienza, almeno per i numeri, c’è poco da lamentarsi.

Perché Jennifer Lawrence aveva evitato i social

Jennifer Lawrence aveva già spiegato quanto poco desiderasse esporsi online. In un’intervista del 2018, aveva raccontato di usare i social per osservare gli altri, evitando di intervenire. A frenarla erano le reazioni, le polemiche e la quantità di persone pronte a esprimere un’opinione su qualsiasi cosa.

Preferiva parlare quando aveva un progetto da promuovere o una questione che le stava particolarmente a cuore. Per tutto il resto, si accontentava di guardare. Non facciamo previsioni, ma le premesse per durare qualche giorno ci sono tutte.