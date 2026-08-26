“Fai ancora la ragazzina”: Sabrina Salerno e la replica inattaccabile alle accuse su Instagram

La showgirl è stata criticata aspramente per aver pubblicato delle foto in costume su Instagram: la sua risposta è da manuale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Sabrina Salerno

Scatti in bikini in spiaggia, in camerino tra un’esibizione e l’altra, ma anche in palestra durante degli allenamenti: Sabrina Salerno ha condiviso su Instagram, come fa di consueto, alcuni momenti delle sue ultime settimane. La showgirl si è immortalata tra momenti di relax e di lavoro, senza nascondersi, mostrandosi al naturale al mare. E sebbene sia sempre bellissima, c’è qualcuno che ha ben pensato di criticarla. La sua risposta però non si è fatta attendere, lasciando senza parole chi ha deciso di accusarla di fare “la ragazzina”.

Sabrina Salerno risponde alle critiche: la replica da applausi

Look al naturale con i capelli ricci al vento: Sabrina Salerno non ha paura di mostrarsi senza filtri, tra giornate di relax al mare – dove sfoggia un fisico perfetto a 58 anni -, in palestra e dietro le quinte dei suoi show. E se da un lato è stata sommersa dai complimenti degli utenti, che la reputano sempre bellissima, anche struccata e con i capelli selvaggi, c’è chi ha deciso di criticarla, commentando il suo ultimo post su Instagram.

“Mi sispiace per te, ancora fai la ragazzina, vivi la vita”, ha ben pensato di scrivere un’utente a corredo del carosello della showgirl. Ma Sabrina Salerno è abituata alle accuse degli haters, tanto da replicare con un grande savoir-faire. “Essere in costume non significa fare la ragazzina, significa semplicemente stare bene nel proprio corpo”, ha risposto alla commentatrice.

“Capisco però che certe libertà possano sembrare inappropriate a chi non può permettersele. E non parlo soltanto del fisico, ma anche della sicurezza in sé stesse”, ha aggiunto nel suo commento la cantante. E conclude con una replica da applausi: “E vorrei aggiungere che solo Dio sa quanto io ami la vita e di come la viva intensamente“.

Il riferimento al tumore è più che evidente: Salerno ha ricevuto la diagnosi di un nodulo maligno al seno nel luglio del 2024. Pochi mesi dopo si è sottoposta all’operazione per rimuoverlo e ha dovuto affrontare la radioterapia, conclusasi a gennaio 2025. Oggi la showgirl è guarita, ma continua a fare controlli per il timore di una recidiva. Più volte ha parlato della malattia e di quanto l’abbia cambiata nel profondo: “Sono cose che ti colpiscono, che ti porti dietro. (…) Per tenere sotto controllo i dolori vado in palestra ogni giorno, l’esercizio fisico è salvifico”, ha raccontato tempo fa.

Sabrina Salerno e l’immagine da “bomba sexy” che ha sempre rifiutato

Sabrina Salerno non si è mai voluta riconoscere con l’etichetta di sex symbol, un ruolo che le è sempre stato stretto. E che ha cercato di tenere lontano dimostrando sul palco tutto il suo talento, con un successo che si è guadagnata negli anni in tutto il mondo. Negli anni ha fatto della sua esteriorità un punto di forza, dimostrando allo stesso tempo che “oltre le gambe c’è di più”.

Ha dichiarato qualche tempo fa: “Non ci voglio credere che gli uomini impazziscano per me. È una cosa effimera, di facciata, non ho mai pensato. È una cosa dalla quale prendo un grandissimo distacco”.