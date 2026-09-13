“Sono una vecchia che non si rassegna”: Alba Parietti si mostra (orgogliosa) in bikini a 65 anni

Alba Parietti non è una che le manda a dire: di fronte ai commenti degli haters ha risposto con un video su Instagram a tono

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Alba Parietti

A 65 anni non ha alcun timore di mostrarsi in bikini, anzi lo fa con un certo orgoglio, replicando con i fatti alle provocazioni dei suoi haters. Alba Parietti, come ha già accaduto in passato, ha voluto rispondere con un video su Instagram ai suoi detrattori, che la giudicano spesso per il suo aspetto. I pregiudizi sull’età non fanno per lei: e così, con la sua solita ironia e un pizzico di provocazione, ha messo a tacere ogni critica nei suoi confronti.

Alba Parietti si mostra in bikini a 65 anni: la provocazione agli haters

Lo sappiamo bene, Alba Parietti non è certo una che le manda a dire. La grinta e l’(auto)ironia non le mancano, e così, agli ennesimi commenti sgradevoli sul suo aspetto, la nota conduttrice ha dimostrato di non avere alcuna voglia di compiacere le aspettative altrui.

Su Instagram ha deciso di presentarsi in video in bikini – con un fisico tonico e asciutto che in tantissime, anche più giovani, le invidiano – rivendicando la propria vanità, ironizzando sulla sua età e mettendo in chiaro l’intenzione di mostrarsi senza alcun timore del giudizio altrui.

“65 anni e la ‘vecchia’ non si rassegna… Rassegnatevi anche voi non mi educherete mai. Lasciate ogni speranza resterò vanitosa fin che avrò respiro. E nemmeno un filtrino a cui potervi attaccare… Mannaggia. Cosa ci posso fare, non demordo, sono veramente un’impunita, una libera volpe, in un libero pollaio o ancora meglio ‘libera gallina in un non libero pollaio’”, scrive a corredo del filmato citando Karl Marx.

E a queste parole ne accompagna altre che sottolineano lo stesso concetto, pronunciate mostrandosi orgogliosamente in costume da bagno, sfoggiando un fisico mozzafiato. Con la giusta dose di autoironia che da sempre la contraddistingue, la showgirl ha lanciato una provocazione a chi la giudica per il suo aspetto, parlando anche del rapporto con il suo corpo: “Ve lo voglio proprio dire tutta. Se quando avevo 20 anni e pensavo di essere vecchia a 30 m’avessero detto che a 65 me la sarei cavata così, sarei stata contenta. Che vi devo dire? Sono vanesia, vanitosa. Non resisto… Sono una vecchia che non si rassegna. Rassegnatevi anche voi a questo fatto. Non mi educherete mai”.

Sempre più bella e libera, il messaggio di Alba Parietti sui social

Non è la prima volta che Alba Parietti si espone sull’argomento, rivendicando il diritto di piacersi e di mostrare la propria vanità senza condizionamenti esterni. “Sono libera e che se mi va di mostrarmi lo faccio con filtri o senza filtri”, aveva dichiarato qualche tempo fa. Col tempo ha collezionato i commenti negativi, le critiche e le polemiche sul suo aspetto, che è sempre stato veicolo di un messaggio fortissimo, quello di una voglia di vivere che va oltre ogni giudizio.

Una voglia che, dice lei, “in una donna della mia età manda fuori di testa gli irrisolti”. Del resto da sempre si mostra come una provocatrice consapevole, una donna capace di usare il proprio corpo e la propria immagine per generare discussioni: vivere senza filtri – e non parliamo di quelli sui social – per lei significa smascherare ipocrisie. E ci riesce benissimo.