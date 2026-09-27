Mara Venier, l’addio del maestro Stefano Magnanensi a Domenica In: “Un anno complicato”

Un commosso messaggio d'addio quello dedicato da Stefano Magnanensi a Mara Venier e "Domenica In", che ha deciso di lasciare dopo tanti anni

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IPA Mara Venier

Dopo otto anni al fianco di Mara Venier, il maestro Stefano Magnanensi ha detto addio a Domenica In. Una scelta consapevole e maturata nel corso di questo ultimo anno, particolarmente complicato per lui. E proprio nel giorno del debutto della nuova stagione dello show della domenica pomeriggio di Rai1, ha deciso di dedicare a quella che è stata la sua compagna d’avventura un messaggio commosso, per ricordare tutti i momenti trascorsi insieme.

Domenica In, l’addio del maestro Stefano Magnanensi e il messaggio toccante per Mara Venier

Otto anni fianco a fianco, condividendo ogni domenica la diretta tv e soprattutto tutti quei momenti che fanno di un’amicizia un legame speciale e indissolubile. Il maestro Stefano Magnanensi, da tanto tempo accanto a Mara Venier a Domenica In, lascia il programma, non senza un certo velo d’amarezza.

Lo si percepisce dalle sue parole su Instagram, dove ha pubblicato un messaggio d’addio a Mara Venier e alla trasmissione che per tanti anni lo ha portato nelle case degli italiani, che avevano imparato a conoscerlo grazie anche alla sua musica. Sul suo profilo ha pubblicato tanti scatti con la conduttrice raccolti nel corso degli anni, negli studi di Domenica In e anche fuori.

Una decisione sofferta quella di Magnanensi, come ha raccontato tramite una lettera indirizzata a Mara Venier: “Questi ultimi otto anni sono stati davvero speciali per me, ho condiviso con te in tutto 10 edizioni di Domenica In, quindi mi piangeva il cuore quando questa estate ti ho espresso la mia volontà a non continuare in questa edizione“.

Il motivo è semplice: “Voglio dedicare più tempo a me ed ai miei figli dopo un anno, come tu sai, personalmente un po’ complicato“. Una scelta accolta dalla conduttrice che, legata al maestro da una bella amicizia, ha messo al primo posto il suo benessere. “Solo tu sai quanto quelle parole e quel gesto abbiano voluto dire per me, ti voglio ringraziare ancora una volta per l’affetto e la stima che mi dimostri da ormai più di vent’anni”.

Le new entry a Domenica In

Il messaggio di Stefano Magnanensi si conclude con una battuta, che dimostra tutto l’affetto che intercorre tra i due. “E poi oh, c’hai guadagnato… ‘Sto Timothy è proprio figo!”. L’edizione di Domenica In che debutta oggi ha infatti un nuovo cantante che guiderà la band presente come sempre in studio.

Si tratta di Timothy Cavicchini, cantautore già noto al grande pubblico per alcune esperienze in tv: è stato infatti uno dei finalisti di The Voice of Italy nel 2013, anno in cui era stato scelto da Piero Pelù che lo aveva voluto nella sua squadra apprezzandone le doti vocali. Dopo quella esperienza ebbe il suo primo contratto con la Universal Music, che ha prodotto il suo primo EP, A fuoco. Pochi mesi dopo è la volta del suo secondo singolo, Altrove, per poi approdare nel 2014 alle selezioni di Sanremo Giovani, ma senza successo. Ora è pronto a far conoscere meglio le sue doti vocali in un format storico come quello Rai.

Ma le novità non finiscono qui: per la seconda volta, la sigla della nuova edizione di Domenica In sarà firmata dai due cantautori Andrea Sannino e Franco Ricciardi. La nuova canzone porterà il titolo del programma, e sarà il sottofondo musicale della nuova stagione.