Affari Tuoi, ultime puntate da Roma: chi lascia e chi segue Stefano De Martino a Milano

Stefano De Martino fa i bagagli e lascia il Teatro delle Vittorie, dove per due anni ha condotto "Affari Tuoi": ma chi lo segue a Milano? In molti non ci saranno

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IPA Stefano De Martino e Herbert Ballerina

Un sapore dolceamaro, quello che in questi giorni percorre il dietro le quinte degli studi romani di Affari Tuoi. I celebri pacchi azzurri stanno per chiudere la loro lunga e fortunata parentesi nella Capitale, al Teatro delle Vittorie, per intraprendere un viaggio verso nord, destinazione Milano, sotto la guida ormai consolidata e amatissima di Stefano De Martino.

Ma un trasloco televisivo non è mai solo una questione di scenografie smontate e luci spente. È fatto di persone, di abitudini, di quella grande “famiglia allargata” che si crea quando si lavora fianco a fianco, tutti i giorni, per regalare leggerezza al pubblico a casa. E allora la domanda sorge spontanea: chi fa le valigie e chi, invece, è costretto a salutare la carovana?

Affari Tuoi lascia il Teatro delle Vittorie

Lo spostamento del baricentro produttivo di Affari Tuoi da Roma a Milano è una vera e propria mossa strategica per la Rete, un adattamento alle nuove esigenze produttive e agli impegni del suo mattatore. Stefano De Martino, che ha saputo raccogliere un’eredità pesantissima trasformandola in un successo personale con garbo, ironia e grande empatia, farà di Milano il suo nuovo quartier generale. Ma allontanarsi da Roma significa anche dover rinunciare a una parte di quelle maestranze storiche che hanno rappresentato l’ossatura del programma per anni.

Dietro un programma di successo ci sono centinaia di professionisti e la squadra, in vista del debutto meneghino, si sta fisiologicamente ridisegnando. Il primo a lasciare per certo il cast del programma è la mascotte Gennarino, ormai avanti con l’età e impossibilitato a viaggiare verso gli studi di Via Mecenate.

Non tutti possono permettersi di trasferire la propria vita a seicento chilometri di distanza. A salutare il programma è soprattutto l’anima tecnica romana. Molti tecnici del suono, direttori della fotografia, macchinisti e operatori di ripresa legati ai centri di produzione della Capitale non seguiranno infatti la trasmissione. Per loro, le radici familiari e contrattuali restano salde a Roma, pronti a essere ricollocati su altre grandi produzioni ammiraglie. Insieme a loro, passerà il testimone anche una parte della redazione casting: quei volti storici che si occupavano di accogliere e “coccolare” i concorrenti durante il loro soggiorno romano lasceranno il posto a nuovi colleghi lombardi. Lasciano anche Lupo e Thanat e, insieme a loro, il simpatico rito propiziatorio per favorire le vincite dei concorrenti.

Lo zoccolo duro in partenza per Milano

Stefano De Martino, però, non sale certo da solo sul treno per Milano, portando con sé i pilastri creativi del format. Il “cervello” di Affari Tuoi si sposta in blocco. Gli autori che hanno saputo cucire il programma addosso a De Martino, creando le nuove dinamiche di successo, seguiranno il conduttore per garantire quella continuità narrativa che il pubblico ha dimostrato di amare profondamente.

A fare la spola, o a trasferirsi in pianta stabile, ci sarà anche il nucleo produttivo esecutivo di Banijay, pronto ad assicurarsi che il passaggio avvenga senza sbavature tecniche o cali di ritmo. E, naturalmente, non poteva mancare all’appello il Dottore. La figura più enigmatica e spietata della televisione italiana cambierà prefisso telefonico, ma non certo il suo proverbiale cinismo, viaggiando rigorosamente verso nord armato della sua inseparabile cornetta. Rimangono anche Herbert Ballerina e Martina Miliddi, immancabili spalle di Stefano De Martino.

Il trasferimento a Milano darà sicuramente nuova linfa al programma, con nuove energie e magari soluzioni scenografiche inedite. Stefano De Martino sa bene di avere tra le mani un gioiello e, con la consueta sensibilità che lo contraddistingue, sta cercando di rendere questo passaggio il più morbido possibile per tutti.

Il pubblico a casa, probabilmente, non si accorgerà di nulla: troverà gli stessi pacchi, lo stesso sorriso rassicurante di Stefano e la stessa vibrante suspense di sempre. Ma dalla prossima stagione, quell’applauso avrà un’eco leggermente diversa. Un po’ meno romana, un po’ più milanese, ma sempre, inevitabilmente, carica di quell’umanità che fa di Affari Tuoi il programma di tutti.