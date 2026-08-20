IPA Paola Caruso

Non c’è pace per Paola Caruso. Sembrava essere riuscita a trovare l’amore vero con Fabio Talin, con cui faceva coppia da inizio anno, ma il suo ultimo sfogo condiviso nelle storie di Instagram racconta tutto il contrario. La showgirl non parla apertamente di una rottura, ma le sue parole non lasciano spazio ad alcun dubbio: la storia iniziata a gennaio e che pareva procedere spedita e serena è invece già arrivata al capolinea. Dietro sembrerebbero esserci motivi legati alla gestione del piccolo Michele, 7 anni, visto che la showgirl scrive: “Sceglierò sempre mio figlio su tutto e tutti”.

Il messaggio social di Paola Caruso

“Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita…” esordisce la Bonas di Avanti un Altro nella sua storia social. Testo bianco su sfondo nero, a significare che il discorso è serio. “Alcune donne nascono con un destino, purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni. Esisto solo io per mio figlio”, prosegue. Michele ha seri problemi di salute e con il padre del bambino, Francesco Caserta, non ha più nessun contatto. La relazione tra i due si è interrotta bruscamente quando lei era ancora incinta e nonostante la battaglia legale per il riconoscimento del bambino e un breve riavvicinamento nel 2024, oggi l’uomo è sparito dalla vita di entrambi.

Sul fronte della famiglia d’origine le cose non sono più rosee per Paola Caruso. Adottata quando era piccola, ha ritrovato da adulta la madre biologica Imma. Le due hanno provato a ricostruire un rapporto, ma non è mai stato sereno e lineare. Nel corso degli anni ci sono stati liti, riavvicinamenti e nuovi allontanamenti senza mai riuscite a costruire una serenità stabile. Erano i genitori adottivi la vera colonna di Paola. Il padre Michele è morto anni fa, e anche la madre Wanda se ne è andata improvvisamente nel 2025. Per questo motivo la showgirl scrive nel suo messaggio “Esisto solo io per mio figlio”, dal momento che non può contare né sul padre del bambino né sui propri genitori.

Non ci sono spiegazioni chiare su cosa l’abbia condotta a a interrompere la storia d’amore, ma una frase in conclusione del messaggio accende una luce sulla probabilità che i motivi siano legati proprio alla gestione del piccolo Michele: “Chi non capisce questo evidentemente non mi ama con cuore vero e puro“, scrive.

La relazione con Fabio Talin

La relazione con Fabio Talin, imprenditore veneto che vive tra l’Italia e la Svizzera, era iniziata con il 2026 ed era stata resa pubblica in primavera. Ne aveva parlato a Verissimo, raccontando della persona fantastica che era entrata nella sua vita. La lontananza forzata dovuta alla partecipazione di Paola Caruso al Grande Fratello Vip aveva reso più saldo il rapporto e tutto pareva andare alla perfezione. “L’inizio di un’estate fantastica” aveva scritto qualche settimana fa la showgirl a corredo di qualche scatto su Instagram. Sembrava che niente avrebbe potuto gettare ombre su questo cielo sereno, ma qualcosa è andato storto e Paola ha dovuto fare una scelta difficile ma che riteneva la più giusta, mettendo davanti a tutto il benessere del proprio figlio.