Giulia Pauselli dopo la rottura con Marcello Sacchetta: “Metto al primo posto la mia salute mentale”

Rispondendo alle domande dei fan, Giulia Pauselli ha svelato come sta attraversando questa nuova fase della sua vita lontana dal compagno

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Dopo la rottura con Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli ha deciso di parlare apertamente di questa sua nuova fase della vita, lontana dal compagno. La ballerina professionista di Amici ha risposto alle curiosità dei fan attraverso un box domande su Instagram, tracciando nuove consapevolezze arrivate dopo mesi difficili.

Giulia Pauselli, la confessione dopo la rottura con Marcello Sacchetta

È un momento di rinascita e nuove consapevolezze per Giulia Pauselli: dopo la rottura con Marcello Sacchetta, la ballerina professionista di Amici ha scelto il silenzio, senza commentare nulla riguardo la crisi col compagno e il successivo allontanamento. Nelle ultime ore ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan su Instagram, e a chi le ha chiesto come stesse, Pauselli ha commentato mostrando una nuova serenità ritrovata.

“Sono in una fase interessante della mia vita, sicuramente di grande evoluzione personale dove ho messo al primo posto la salute mentale, i sentimenti e le priorità personali”, ha scritto tra le storie. Nessun riferimento esplicito alla rottura con il coreografo, ma il desiderio guardare avanti: “Sogno di faticare tanto per ottenere ciò che voglio per ricordarmi di essere sempre grata. Il viaggio il più delle volte vale più del traguardo”.

La risposta di Giulia sottolinea un cambiamento importante: la volontà di concentrarsi su se stessa, oggi che sta affrontando un nuovo capitolo della sua vita, lontano dal padre di suo figlio.

L’allontanamento è stato poi confermato con un’altra risposta a un utente che ha chiesto come stesse il piccolo Romeo, nato nell’agosto del 2022. “Sta bene, è amatissimo dai suoi genitori“. La ballerina ha deciso di non nominare l’ex compagno, sebbene abbia lasciato intendere che i due si stiano impegnando per crescere al meglio il loro bambino, andando al di là di attriti e risentimenti.

La crisi e la rottura di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

È ormai da tempo che si parla di una crisi tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due ballerini, che si erano conosciuti dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, avevano cominciato a frequentarsi dopo aver recitato insieme in un film. Un corteggiamento serrato quello della Pauselli, che era riuscita a conquistare il compagno dopo un anno di frequentazione.

Il loro amore procedeva a gonfie vele, fino a quando nel 2021 hanno scoperto a sorpresa di aspettare il piccolo Romeo: un momento indimenticabile per la loro storia, che ha segnato l’inizio di una nuova fase delle loro esistenze.

Lo scorso anno però qualcosa è cambiato tra Giulia e Marcello: la coppia comincia a non comparire più insieme né sui social né ad Amici, tanto che le voci di una crisi si fanno sempre più insistenti. Pauselli ha sempre scelto la via del silenzio, mentre sulle pagine di Vanity Fair Marcello ha confermato che le cose non andavano nel migliore dei modi. “Non vorrei esprimermi troppo su questo. È un momento di riflessione, e vorrei mantenerlo”, ha confessato. “Le difficoltà, in un modo o nell’altro, si affrontano”.

Le cose sarebbero poi precipitate dopo l’Eurovision 2026, quando il coreografo si è lasciato andare ad un bacio troppo passionale con la collega Francesca Tocca durante l’esibizione di Sal Da Vinci. Una scelta scenica a suo dire, che però avrebbe incrinato un equilibrio già delicatissimo.