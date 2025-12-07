Paola Caruso a Verissimo, morta la madre e anche Camillo: “La vita mi ha tolto tutto”

Paola Caruso racconta il dolore per la morte improvvisa della madre Wanda: il buio emotivo e la difficoltà di dirlo al figlio Michele, che a 6 anni è stato più forte di lei

Ancora un dolore nell’intensa vita di Paola Caruso. Ospite di Verissimo, la soubrette – che a soli 40 anni ha dovuto fare i conti con più di un dramma – ha annunciato la recente scomparsa della madre Wanda. Una grandissima sofferenza per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi che, nello stesso periodo, ha perso anche il suo amato cavallo, Camillo.

Verissimo, è morta la madre di Paola Caruso: “È successo tutto all’improvviso”

Il dolore arriva come un’onda improvvisa, spietata, che travolge ogni certezza. Per Paola Caruso quel giorno è stato una domenica qualunque diventata, in un attimo, la più buia della sua vita. La showgirl ha ripercorso a Verissimo la perdita della madre Wanda, la donna che per lei era tutto, il suo punto fermo, il suo rifugio.

“Mia madre è morta all’improvviso e per me si è spento tutto”, ha confidato a Silvia Toffanin, parlando in modo diretto, crudo, come si fa quando il dolore è ancora lì, vicinissimo.

Fino a poche ore prima, Wanda – da qualche tempo malata – era in una nuova struttura, scelta apposta da Paola per averla più vicina. “Volevo starle accanto, seguirla in tutto”, ha spiegato in tv. L’aveva vista il sabato, tranquilla, quasi serena. Ma il giorno dopo, il telefono ha squillato e ogni equilibrio si è frantumato.

“Mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Ho pensato fosse uno scherzo di cattivo gusto. Avevo chiuso il telefono. Il giorno prima stava bene. Poi mi hanno richiamata… e mi sono sentita morire”.

La Caruso ha dunque parlato di un momento di “buio totale”, un blackout emotivo che da allora non l’ha del tutto abbandonata. “Da quella domenica non riesco a metabolizzare. Ero convinta che potesse stare meglio”.

“Era una donna stupenda”, ha detto in lacrime. “Si è addormentata, non ha sofferto, ma questa è una magra consolazione”, ha continuato spiegando di essere molto credente e di trovare nella fede la forza per andare avanti.

“La vita mi ha tolto via tutto, non è stato facile e sono stata messa alla prova spesso. Adesso è il momento di riempire un nuovo vaso di gioie per me e mio figlio”.

Oltre alla morte della mamma, Paola Caruso in questi giorni è provata anche dalla perdita del suo amato cavallo Camillo, che era un regalo del suo papà, deceduto più di dieci anni fa. “Con lui è scomparso tutto ciò che mi restava di papà, è stato un trauma enorme”.

Paola Caruso, come sta il figlio e che fine ha fatto la madre biologica

Ma mentre cercava di non cedere al dolore, è arrivata la prova più difficile: trovare le parole per comunicarlo a suo figlio Michele, 6 anni, che oggi sembra stare meglio dopo il terribile caso di malasanità di cui è stato vittima.

“Per due giorni gli ho mentito. Volevo proteggere lui… o forse volevo proteggere me stessa”, ha ammesso Paola Caruso. Aveva immaginato di parlarne il lunedì, quando sarebbe andata a prenderlo a scuola. Ma non ci è riuscita.

“Lui è stato più forte di me”, ha confessato, lasciando emergere la dolcezza e al tempo stesso la vulnerabilità di una madre che, in quel momento, si è sentita più fragile del proprio bambino.

“Siamo stati in chiesa, al funerale, lui è stato tutto il tempo attento, è stato maturo, molto più forte di me nel dire addio alla sua nonna. Poi quando tutti sono andati via, eravamo da soli in macchina, ha iniziato a piangere senza smettere più”.

E la madre biologica ritrovata grazie a Barbara D’Urso? “Non si è fatta viva in questi mesi, non fa parte della mia vita. Lei lo ha scelto”. L’ennesima batosta per Paola Caruso.

