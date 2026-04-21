Paola Caruso, la rivelazione dell’ex fiamma Giancarlo Danto: “Mi lasciò per motivi economici”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Paola Caruso

Bionda ed esplosiva, Paola Caruso è una di quelle protagoniste del mondod della tv che non passano mai inosservate. Oggi è tra i volti più discussi dell’attuale Grande Fratello Vip, dove tra confessionali e dinamiche di gioco continua a far parlare di sé. Ma mentre lei vive la sua esperienza nella Casa, fuori qualcosa si muove: una storia nata davanti alle telecamere e finita in modo inaspettato torna sotto i riflettori, con un retroscena che nessuno si sarebbe aspettato e che sta già facendo discutere.

Paola Caruso, la rivelazione di Giancarlo Danto

Nel mondo dello spettacolo, dove tutto sembra nascere e consumarsi sotto i riflettori, alcune storie riescono comunque a sorprendere, soprattutto quando rivelano retroscena inaspettati. È quello che sta accadendo tra Paola Caruso e Giancarlo Danto, protagonisti di una frequentazione nata davanti alle telecamere e finita, a quanto pare, per motivi molto più concreti di quanto si possa immaginare.

Il loro avvicinamento è iniziato durante The 50 Italia, dove tra dinamiche di gioco e convivenza si è creata una complicità evidente, culminata in un bacio che aveva fatto subito parlare il pubblico. Un momento che sembrava l’inizio di qualcosa di più, e che invece si è trasformato in una parentesi breve ma intensa, proseguita secondo il racconto di lui, anche lontano dalle telecamere.

È proprio quando il reality finisce, però, che la storia prende una piega diversa: a rompere il silenzio è stato proprio l’ex fiamma di Paola, Giancarlo Danto, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, spiegando come la relazione si sia interrotta per scelta della Caruso. Il motivo, secondo quanto riportato dall’uomo, sarebbe legato alle differenze economiche.

“C’era diversità di status economico tra noi” ha dichiarato Giancarlo lasciando tutti di stucco, proprio mentre Paola Caruso è ancora nella casa del GF Vip, coinvolta spesso e volentieri in diatribe con Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Nel frattempo fuori dalla Casa Danto ha parlato apertamente di una distanza di “status” con la Caruso che lo avrebbe fatto sentire fuori posto, in un contesto in cui lei è già da tempo una figura affermata nel mondo dello spettacolo.

Paola Caruso, l’ex rivela la natura della loro relazione

Mentre si trova all’interno della Casa più spiata d’Italia, Paola Caruso non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua vita sentimentale, limitandosi a parlare esclusivamente di suo figlio Michele, vero fulcro della sua vita e per il quale ha deciso di rimettersi in gioco.

Ma mentre Paola e Giancarlo erano nel reality The 50 Italia, programma in cui 50 concorrenti sono messi alla prova con giochi di vario genere, ci sarebbe stato qualcosa di concreto tra loro tanto che il modello, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, avrebbe dichiarato: “C’è stato un bacio e anche una relazione con Paola”.

La storia però si sarebbe poi interrotta proprio per volontà della Caruso che avrebbe comunicato la sua decisione a Danto con un semplice messaggio che lo stesso modello avrebbe commentato così: “C’era diversità di status economico tra noi, lei è abituata a standard di uomini diversi, mi ha fatto sentire non all’altezza”.

Una rottura che lascia intravedere una certa amarezza, quella di chi forse sperava che le cose potessero evolversi diversamente. Nel frattempo, però, Paola Caruso non ha ancora risposto a queste dichiarazioni, anche perché attualmente impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, dove è isolata dal mondo esterno e dalle polemiche che inevitabilmente stanno circolando.

Secondo alcune voci, tuttavia, la showgirl avrebbe già voltato pagina iniziando una frequentazione con un imprenditore, un dettaglio che, se confermato, darebbe ancora più peso alle parole di Danto e al tema delle differenze economiche che avrebbero segnato la fine della loro storia.