Jo Squillo in topless su Instagram, il gesto per Sabrina Salerno: “Copriti alla tua età”

IPA Jo Squillo

Un video girato in giardino, pochi secondi appena: Jo Squillo compare a torso nudo, con le mani a coprire il seno. Poi dice una frase ironica: “Copriti alla tua età”. E le braccia si alzano. Sul seno di Jo Squillo, a quel punto, spuntano due stelline, appiccicate lì per non violare le policy antinudo di Meta, che su queste faccende non ha mai brillato per spirito.

Il destinatario dell’ironia non è difficile da individuare. Jo Squillo, 64 anni, ha pubblicato il contenuto su Instagram per schierarsi con Sabrina Salerno, finita nel mirino nei giorni scorsi per alcune foto in costume. Nella didascalia, la solidarietà all’amica e una replica a chi giudica il modo in cui le due si mostrano alla loro età, con una promessa: il meglio deve ancora venire. Sabrina Salerno ha ricambiato ripostando il video, e sotto ha lasciato tre parole e tre punti esclamativi: “Ups… brava Jo!!!”. Insomma, come hanno sempre detto, oltre alle gambe c’è di più!

Il carosello pubblicato da Sabrina Salerno raccontava settimane normalissime: mare, palestra, camerini tra un’esibizione e l’altra. Capelli ricci al vento, nessun filtro. Sotto, insieme ai complimenti, è arrivato il classico appunto non richiesto: “Mi dispiace per te, ancora fai la ragazzina, vivi la vita”.

Sabrina Salerno, 58 anni, riceve commenti del genere da quando ne aveva 20, sempre e solo sul suo fisico, un po’ di gavetta l’ha fatta. E ha risposto: “Essere in costume non significa fare la ragazzina, significa semplicemente stare bene nel proprio corpo”. Poi ha aggiunto una postilla che ha girato parecchio: “Capisco però che certe libertà possano sembrare inappropriate a chi non può permettersele. E non parlo soltanto del fisico, ma anche della sicurezza in sé stesse”. Il post ha superato i 25mila like.

La chiusura del commento, “Solo Dio sa quanto io ami la vita e di come la viva intensamente”, è stata letta come un riferimento alla malattia. Sabrina Salerno ha ricevuto la diagnosi di un nodulo maligno al seno nel luglio 2024, si è operata pochi mesi dopo e ha concluso la radioterapia nel gennaio 2025. Non è nemmeno la prima volta che si ritrova a controbattere a chi commenta i suoi scatti in bikini: succede ogni estate, nulla sotto il sole d’agosto.

Jo Squillo, la punk arrivata all’Ariston e l’amicizia con Sabrina Salerno

Giovanna Coletti, all’anagrafe. Milanese, classe 1962. Jo Squillo comincia dal punk con la Kandeggina Gang, gruppo tutto femminile con cui incide il primo 45 giri, poi attraversa new wave e dance senza troppi rimpianti. Negli anni Novanta passa alla televisione, e dal 1999 conduce Tv Moda, che nel 2002 diventa un canale satellitare tutto suo. Il femminismo, per Jo Squillo, non è un accessorio arrivato con i social: è il mestiere che porta avanti da quarant’anni, tra dischi, trasmissioni e campagne.

L’amicizia con Sabrina Salerno nasce sul palco più guardato d’Italia. Nel 1991 le due si presentano al Festival di Sanremo con Siamo donne, brano scritto proprio da Giovanna Coletti, e vengono accolte con una certa freddezza dalla critica, che spesso non ne azzecca mezza.

Siamo donne, trentacinque anni dopo

Il pezzo si classificò al tredicesimo posto. L’Ariston non lo capì, il pubblico sì: undicesima posizione nella classifica dei singoli di Musica e Dischi e una delle canzoni più ricordate di quell’anno. Da allora Jo Squillo e Sabrina Salerno sono tornate insieme diverse volte, tra reunion, foto e ospitate. Stavolta il ritrovo è avvenuto in giardino, con due stelline al posto della censura.