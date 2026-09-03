La Ruota della Fortuna, piccolo intoppo per la campionessa Giulia. Gerry la aiuta

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IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Gerry Scotti e Samira Lui aprono la puntata del 3 settembre de La Ruota della Fortuna con le battute e la complicità che ormai sono diventate una costante del loro rapporto in studio.

Al centro della gara, però, c’è ancora Giulia, la campionessa che ha già messo da parte un bottino importante e che questa sera deve difendere il titolo dagli assalti di Mario ed Eleonora. La partita è tutt’altro che scontata e nel corso delle diverse manche gli equilibri cambiano più volte.

E nonostante gli avversari e un piccolo intoppo iniziale, la campionessa torna a La Ruota delle Meraviglie.

La Ruota, la campionessa ha un piccolo intoppo

La puntata del 3 settembre de La Ruota della Fortuna riparte da Giulia, la campionessa che nelle puntate precedenti ha già conquistato un bottino importante e ha fatto emozionare lo studio intero. Gerry Scotti la presenta con entusiasmo: “Siamo di fronte a un vero fenomeno“. Nonostante sia protagonista già da alcune puntate, Giulia, è ancora visibilmente emozionata e, mentre racconta qualcosa in più di sé e del suo lavoro, è costretta a fermarsi per un piccolo intoppo: le cade un orecchino.

“Ma cosa ti è caduto? Un orecchino?“, chiede Gerry, che la aiuta e lo recupera proprio in mezzo agli spicchi della ruota. “Non era mai successo”, commenta divertito prima di restituirglielo. “Mettili lì, non te li ruba nessuno” aggiunge, mentre la campionessa li toglie ridendo.

Giulia deve però lasciarsi alle spalle l’emozione e concentrarsi sulla gara, dove questa sera trova Mario ed Eleonora pronti a sfidarla per il titolo.

Prima di iniziare la manche, in studio arriva Samira Lui, che scende la scalinata con il suo immancabile stacchetto. Con la sua presenza la puntata si fa subito più frizzante: Gerry e Samira sono ormai inseparabili da diversi mesi e nemmeno l’estate ha fermato i loro continui scambi e le loro battute.

Dopo la manche dedicata al piatto estivo, infatti, Gerry guarda il pubblico e saluta gli spettatori arrivati da Novara e Arona, due luoghi a cui è particolarmente legato: “Sono molto affezionato perché ad Arona avevo casa, e a Novara ho fatto il militare. Magari qualche signora si ricorda di me 40 anni fa”, scherza.

Una signora raccoglie subito l’invito e alza la mano. “Lei ha alzato la mano, dopo vengo a fare qualche domanda”, interviene ironicamente Samira. Gerry la lascia fare, mentre il siparietto con il pubblico strappa qualche sorriso in studio.

La Ruota della Fortuna, Giulia deve tenere testa agli sfidanti

Giulia si fa riconoscere fin dalle prime manche per il modo in cui affronta la gara. La campionessa ha ormai abituato lo studio: ha un modo tutto suo di chiamare le lettere e non si fa problemi a comprare le vocali quando servono per arrivare alla soluzione. Anche Mario ed Eleonora, però, sanno difendersi e riescono a restare dentro la partita.

Nel corso delle diverse manche la fortuna cambia più volte direzione. Giulia resta in testa, ma durante la manche dedicata al cinema le cose si appianano. Eleonora cade sullo spicchio da 3mila euro, che le permette di vincere la manche e recuperare terreno. A quel punto la situazione è decisamente più equilibrata, con i tre concorrenti ancora in corsa e le distanze che si accorciano.

Al momento del triplete è Mario a essere in testa, ma la manche cambia ancora una volta gli equilibri: Giulia riesce infatti a indovinare tutti e tre i tabelloni e torna davanti agli avversari.

Giulia sfida La Ruota delle Meraviglie

“Che gara, potevano vincere tutti e tre ma la campionessa rimane Giulia” esclama Gerry alla fine dell’ultima manche. La campionessa arriva così alla Ruota delle Meraviglie con 17mila e 400 euro.

Il tema della serata è “pezzo“: Giulia riesce a indovinare ben due tabelloni su tre. Giulia apre prima la numero tre, dove ci sono 10mila euro, ma decide di rifiutarli e aprire la numero uno. “Ha fatto bene, ci sono 15mila euro”, dice Gerry festeggiando ancora una volta.