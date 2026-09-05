Venezia 2026, le pagelle dei look della quarta serata: Robert Pattinson e Suki Waterhouse fanno sognare (9.5)
Ci siamo: l'83esima Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo, con una quarta giornata ricca di star nazionali e internazionali che si prospetta, quantomeno dal lato glamour, come la più soddisfacente di tutte. Ebbene, non ci resta che passare in rassegna le scelte di moda sotto i riflettori oggi. Chi illuminerà la Laguna e chi, invece, rimarrà nell'ombra? Scopriamolo insieme. Ecco che il tappeto rosso si accende per il cast di Primetime: è la strepitosa coppia formata da Robert Pattinson e Suki Waterhouse ad aprire le danze, e alzando decisamente l'asticella. In total white (Dior) lui, in total pizzo verde salvia (Saint Laurent) lei, si aggiudicano senza il minimo sforzo il posto in alto sul podio in materia di stile. Voto: 9.5.