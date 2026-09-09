Oramai lo si è capito: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono anime gemelle, e a partire da un impeccabile senso dello stile. Lo hanno confermato in Francia, presso il Deauville American Film Festival 2026, con un look coordinato pazzesco

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Brooklyn Beckham e Nicola Peltz al Deauville American Film Festival 2026

Ci sono binomi cromatici che non conoscono il passare del tempo e che, se reinterpretati con freschezza, sanno ancora catalizzare ogni sguardo: ebbene, dopo aver fatto sognare tutta Italia con la loro apparizione al Festival di Venezia 2026, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno rievocato la magia senza tempo del contrasto tra bianco e nero sul prestigioso tappeto rosso francese di Deauville, offrendo una lezione di stile contemporaneo ad unire formalità classica e moderno romanticismo. Vediamo come.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz in bianco e nero al Deauville American Film Festival 2026: il look coordinato incanta

L’atmosfera della cinquantaduesima edizione del Deauville American Film Festival 2026 si è tinta di giallo, con la premiere del film The Last Pickpocket in New York: sul red carpet francese è stato però l’arrivo della coppia stellare formata da Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a catturare immediatamente l’attenzione di ogni presente, confermando un’intesa senza eguali e così anche la loro consolidata reputazione di icone di stile contemporanee.

Per l’occasione i due coniugi hanno scelto di puntare su una formula visiva intramontabile, d’immenso impatto: stiamo ovviamente parlando del black & white, poco casualmente, vien da pensare, declinato in chiave raffinata per evocare una forte estetica nuziale.

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L’attrice, infatti, ha letteralmente illuminato la passerella grazie al suo long dress bianco ottico di chiara ispirazione bridal, un modello dotato di scollo all’americana, impreziosito da vistose balze e decorazioni floreali tridimensionali capaci di incorniciarle il volto con grazia. Il tessuto leggero scendeva lungo la silhouette per poi aprirsi in uno spacco asimmetrico sul davanti, lasciando spazio ad una gonna fluttuante che terminava in un accenno di strascico posteriore.

A completare il look sono state poi delle décolleté nude dalla finitura lucida, insieme a dei gioielli luminosi ed una mezza coda ordinata tra i capelli. Al suo fianco, il primogenito di Victoria e David Beckham ha saputo bilanciare perfettamente l’eleganza della moglie adottando una mise classica, ma rivisitata attraverso un’attitudine rilassata e moderna. Eccolo con addosso un completo sartoriale nero dal taglio impeccabile, composto da giacca monopetto e pantaloni coordinati.

La scelta di lasciare la camicia bianca sbottonata sul collo, dunque senza l’accompagnamento di alcuna cravatta o di un papillon, ha smorzato la rigidità dell’abito formale, infondendo un tocco di disinvoltura del tutto in linea con il suo stile personale. Ai piedi, invece, spiccavano un paio di scarpe stringate in pelle nera lucida.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, tra Venezia e Deauville come David e Victoria

La complicità della coppia non si è limitata, ovviamente, alla sola scelta dei colori o delle linee dei rispettivi abiti: proprio come in Laguna, piuttosto, si è manifestata soprattutto negli sguardi pieni di tenerezza, nei sorrisi radiosi e negli abbracci spontanei davanti ai flash dei fotografi. In lui che sistema lo strascico e la chioma di lei, in lei che lo ringrazia guardandolo quasi imbarazzata.

Questo continuo gioco di specchi sartoriale, se mai, dimostra più come per i due la moda sia vissuta come uno strumento qualsiasi per comunicare affinità. In maniera del tutto iconica, si intende. E in ciò, c’è da ammetterlo nonostante i rapporti complicati tra Brooklyn e la famiglia Beckham, non possono che ricordarci tanto David e Victoria.