Olivia Rodrigo a Sanremo 2027, ma le date non tornano: il dubbio sulla sua presenza all’Ariston

Olivia Rodrigo è stata indicata come uno degli ospiti di Sanremo 2027: ma sarà davvero così? Qualcosa non torna.

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IPA Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo sarà a Sanremo 2027? Secondo alcune indiscrezioni Stefano De Martino starebbe corteggiando da tempo l’artista per averla sul palco dell’Ariston. Ma il sogno – dato per certo da molti – potrebbe presto infrangersi: alcune date infatti non tornano, smentendo la notizia.

Olivia Rodrigo a al Festival di Sanremo 2027?

Terminata l’estate, Stefano De Martino sta vivendo giornate particolarmente intense. Il Festival di Sanremo 2027 si avvicina e il conduttore di Affari Tuoi sta già pensando a come sarà la sua kermesse. Un appuntamento che segnerà, secondo molti, un punto di svolta nella storia del Festival. Tanti i cambiamenti introdotti, ma soprattutto gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Fra loro Olivia Rodriguez che Stefano De Martino avrebbe contattato più volte per averla a Sanremo 2027. Nelle ultime settimane si era parlato dell’arrivo al Festival di Bruno Mars e di Dua Lipa, reduce dal viaggio di nozze in Italia e che il conduttore avrebbe conosciuto grazie a Gilda Ambrosio.

In questi giorni però Stefano si sarebbe concentrato soprattutto su Olivia Rodrigo, la cantante e attrice statunitense classe 2003, amatissima dalla Gen Z. L’artista, star dei social, avrebbe conquistato De Martino, tanto che starebbe facendo di tutto per averla a Sanremo 2027.

Le date che non tornano: il mistero di Olivia Rodrigo a Sanremo 2027

Ma…le date non tornano. Perché un indizio sul sito ufficiale di Olivia Rodrigo sembra smentire definitivamente il suo arrivo alla kermesse come ospite. Nei prossimi mesi infatti la star sarà impegnata con il suo tour intitolato The Unraveled Tour che la porterà in giro per il mondo dal 25 settembre 2026 al 10 maggio 2027. Il tour inizierà da Hartford e terminerà a Londra, toccando anche l’Italia con due date a Milano il 27 e 28 aprile 2027.

Come annunciato da Stefano De Martino, il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena dal 16 al 20 febbraio, come è stato già annunciato dal direttore artistico sui social. Peccato che il 16 febbraio, Oliva Rodrigo sarà sul palco di New York, per il suo tour, replicando il 19 e 20. La star potrebbe pensare di volare in Italia il 17 e 18, ma sembra un’ipotesi piuttosto remota, sia per le tempistiche che per la necessità di incastrare numerose apparizioni all’Ariston e le esibizioni.

Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali per capire se davvero Olivia Rodrigo sarà a Sanremo 2027 oppure si tratta di un altro rumors. D’altronde sono tanti i nomi che in queste settimane sono circolati per quanto riguarda gli ospiti e i co-conduttori dello show.

Il conduttore avrebbe contattato anche Vittoria Ceretti, celebre top model e compagna di Leonardo DiCaprio. Il grande sogno resta l’arrivo di Vasco Rossi che nel 2027 celebrerà la sua immensa carriera con un mega evento a Roma e che potrebbe far scatenare l’Ariston con la sua musica. Gli indizi, d’altronde, ci sono: il presentatore aveva scelto di svelare le date del Festival proprio sulle note di Vita Spericolata, nota canzone del rocker di Zocca.

De Martino ha invece confermato la presenza dei Maneskin che torneranno a esibirsi sul palco dopo la vittoria nel 2021 con Zitti e Buoni.