Achille Lauro su Canale 5 con Comuni Immortali, scaletta e ospiti del concerto a San Siro

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IPA Achille Lauro

Achille Lauro sbarca su Canale 5 con il concerto-evento Comuni Immortali, in scena allo stadio San Siro di Milano. Un appuntamento unico, con ospiti d’eccezione e una scaletta studiata per ripercorrere la straordinaria carriera dell’artista.

Comuni Immortali, il concerto di Achille Lauro arriva su Canale 5

Achille Lauro si prepara a conquistare la tv con il suo straordinario concerto andato in scena a San Siro alla presenza di oltre 60mila spettatori. Un evento unico nel suo genere creato come una vera e propria opera con vari capitoli, fra brani recenti e successi imperdibili.

L’artista romano è riuscito a realizzare con Comuni Immortali qualcosa di diverso dal solito, intrecciando estetica, narrazione e performance. Un viaggio capace di raccontare la carriera di Lauro, rendendo il palco di San Siro uno spazio fatto di sperimentazione e contaminazione artistica.

Per la prima volta infatti durante un concerto è andata in scena una sfilata. A Comuni Immortali, Achille Lauro ha presentato EROTICA la sua prima collezione di moda femminile, realizzata come Direttore Creativo di Dondup. Trentanove look, svelati sulle note di Maleducata, con modelli e personalità internazionali, da Cindy Mello a Frida Aasen, sino a Ikram Abdi. Il concerto-evento è stato prodotto da FriendsTv con la regia di Luigi Antonini.

La scaletta del concerto Comuni Immortali di Achille Lauro

Come anticipato, Achille Lauro ha scelto per Comuni Immortali una scaletta capace di ripercorrere la sua straordinaria carriera, fra brani intensi e canzoni capaci di far ballare tutto il pubblico. Si parte con Amor, ballata simbolo del cantante romano e si prosegue sulle note di Bam Bam Twist e di hit come 1969. Non mancheranno Marilù e Me ne frego, grande successo di Sanremo, sino ad arrivare a C’est la vie e Incoscienti Giovani.

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

La via dei guai

Marilù

Perdutamente con Valentina Gargano

Cristina

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce con Boss Doms

La città degli angeli

Domenica

16 marzo

Maleducata

Medley di “Pessima”, “Cadillac 1920”, “Bvlgari Black Swing” e “Thoiry Remix”

La bella e la bestia

Comuni immortali

In viaggio verso il paradiso

16 marzo con Laura Pausini

La solitudine con Laura Pausini

C’est la vie

Incoscienti giovani

Gli ospiti di Comuni Immortali di Achille Lauro

Fra gli ospiti più attesi di Comuni Immortali c’è Laura Pausini. La cantante salirà sul palco di San Siro insieme all’artista romano per duettare sulle note della nuova versione di 16 Marzo, realizzata insieme. L’esibizione fra i due cantanti continuerà con La Solitudine, canzone cult della Pausini.

Sul palco del concerto saliranno anche Boss Dom, amico storico e chitarrista di Achille Lauro, che con lui eseguirà la hit Rolls Royce, mentre Valentina Gargano duetterà con il cantante sulle note di Perdutamente.

L’appuntamento è per le 21.30 su Canale 5 con Comuni Immortali. Il concerto verrà trasmesso su Mediaset subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna con Samira Lui e Gerry Scotti. Si potrà seguire in televisione, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita del Biscione.