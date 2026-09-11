Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Giulia Salemi alla New York Fashion Week 2026

C’è chi va nella Grande Mela semplicemente per visitarla e chi, come Giulia Salemi, ne approfitta per trasformare qualsiasi marciapiede nella propria passerella personale: nella metropoli in piena New York Fashion Week 2026, l’influencer e conduttrice italiana è riuscita a lasciare il segno in front row da Tommy Hilfiger, fornendoci quella preziosa dose di ispirazione di cui noi tutte necessitavamo in merito allo stile preppy che, insieme all’autunno, sta per tornare.

Giulia Salemi alla conquista di New York: sul look con tocco sporty alla Fashion Week

Il segreto per farsi notare in una prima fila affollata di star? Saper masticare i codici del luogo: lo sa bene Giulia Salemi che, alla New York Fashion Week 2026, presso la sfilata di Tommy Hilfiger, ha saputo catturare i flash dei fotografi con un perfetto match tra rigore formale e attitudine street. All’interno del sontuoso The Plaza Hotel — dimora dello stilista per oltre un decennio, trasformata per l’occasione in un club esclusivo dove cultura pop, musica e sport si sono incontrati — è stata presentata una collezione dallo spirito giovane, che gioca con le proporzioni macro tentando di riscrivere le regole del modern prep. Il risultato? Uno stile clamoroso, audace ma rilassato.

Per celebrarlo al meglio, ovviamente, il look dell’influencer doveva assolutamente essere all’altezza: eccola dunque smontare i cliché del guardaroba formale grazie ad un’attitudine sporty davvero irresistibile. Protagonista della tenuta una t-shirt grigia aderente, stampata e a costine, caratterizzata da bordi rossi a contrasto su colletto e maniche corte. Un capo apparentemente basic, ma che si è visto acquistare una forte personalità accanto alla minigonna classica color cammello.

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Quest’ultima, dotata di ampie tasche frontali con bottoni dorati disposti simmetricamente, ha definito la silhouette perfetta dell’ex gieffina strizzando contemporaneamente l’occhio alla tipica estetica collegiale degli anni Settanta, per l’occasione riletta in una chiave decisamente fresca, urbana e super moderna.

A spezzare con maestria la linearità dell’outfit vediamo in foto una giacca leggera dalla trama check, adagiata con studiata nonchalance su di una spalla sola: un gioco di sovrapposizioni che riflette l’essenza stessa della Grande Mela, dove l’eleganza formale si contamina costantemente con l’energia della strada.

Per l’autunno 2026 tornano i mocassini (da indossare rigorosamente con calzino bianco a vista)

La parte inferiore del look di Giulia Salemi ha poi consolidato l’ispirazione preppy attraverso un’iconica combinazione di accessori, una che da sempre detta legge in fatto di tendenze stagionali. Le più attente lo avranno capito: stiamo parlando di un paio di immancabili mocassini, nel suo caso neri, lucidi e con tanto di morsetto dorato sul davanti, portati rigorosamente con calzini bianchi alti — fin sopra la caviglia — a vista. Non c’è scusa che tenga, è così che si indosseranno durante questo autunno in arrivo.

Una scelta azzardata ma vincente, che inaspettatamente slancia persino la gamba mentre regala la comodità propria solo della scarpa bassa. Cosa manca all’appello? Il tocco di colore, ovviamente. Ad introdurlo, completando degnamente l’insieme, è stata infine una borsa a mano in pelle, rosso vibrante, in richiamo alle scritte e ai profili della maglietta.