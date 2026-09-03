Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Mugler Fall/Winter 2026-2027 fashion show

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita”, cita il celebre aforisma di Confucio. Ma siamo oneste: seppur questo in parte racchiuda una grande verità, chi preferirebbe mai una gelida scrivania ad un tramonto purpureo sul mare? Specie quando a far da sfondo al rientro è il grigio dell’asfalto cittadino, reso bollente dal caldo africano che ancora resiste.

C’è una categoria però, mista tra studentesse e professioniste di ogni tipo, che in questo scenario desolato se la cava meglio degli altri. Stiamo chiaramente parlando delle fashion addicted, tuttora in canotta ma più che mai curiose di scoprire cosa la moda dell’autunno 2026 ha in serbo per loro. Spoiler: parecchio, e parecchio di cui ritenersi soddisfatte.

A quanto pare la transizione verso la routine autunnale non è mai stata tanto stimolante, ed il merito è tutto di un guardaroba che gioca a carte scoperte rifiutando la banalità dei classici completi d’ordinanza: tra grande audacia e precise ispirazioni al passato, le sfilate di questa mezza stagione che, anche se non sembra, sta arrivando intende insegnarci che si può trasudare assoluta professionalità anche mentre si sperimenta con proporzioni inedite e sfumature vibranti.

È proprio il caso di dirlo: non ci troviamo davvero alla fine del divertimento, piuttosto solo all’inizio di una nuova era di stile.

Il layering, che torna più sfrontato di sempre

Ci risiamo: torna la difficile arte del layering, ma smette di essere un banale espediente contro i primi brividi mattutini per trasformarsi in una raffinata esibizione di potere sartoriale.

Il rassicurante maglioncino adagiato attorno alle spalle è oramai un lontano ricordo: l’autunno 2026 esige una sfrontata sovrapposizione di pesi, lunghezze e attitudini — tutti apparentemente inconciliabili — pensata per dare profondità visiva anche alla giornata lavorativa più piatta.

L’ispirazione maggiore arriva dritta dalle passerelle di Tod’s, Miu Miu e Luisa Spagnoli dove, tra febbraio e marzo, si sono viste giacche oversize accostate a cardigan più o meno sottili e camicie rigorose, con polsini e orli asimmetrici a spuntare in un caos millimetricamente calcolato che faceva sembrare ogni look incredibilmente vissuto. E cool.

È dunque ufficiale: questa stagione ci autorizza a divertirci senza alcun limite con i contrasti, infilando top lingerie e slip dress di seta impalpabile sotto a pesanti capi in maglia intrecciata o azzardando con gonne semitrasparenti sopra a pantaloni sartoriali maschili. Il risultato? Un’armatura multitasking e dinamica, perfetta per sopravvivere agli sbalzi termici dell’ufficio e per ricordarci che, se proprio dobbiamo incastrare tre riunioni di fila, possiamo almeno farlo con un guardaroba a triplo strato dall’impatto visivo micidiale.

I colori vividi, pronti ad accendere persino la giornata più uggiosa

È la tavolozza che le grandi firme della moda hanno utilizzato per dipingere le proprie collezioni, però, a presentarsi a noi come il vero e proprio antidoto cromatico al grigiore della routine autunnale. I mesi a venire decreteranno infatti il definitivo pensionamento dei neutri, imponendo una terapia d’urto a base di tonalità sature che pretendono attenzione sin dal primo caffè del mattino.

Vedremo il rosso scarlatto confermarsi ancora una volta l’indiscusso catalizzatore di energia, in pedana declinato da Valentino Garavani in total look dalle spalle strutturate ad infondere un’immediata autorevolezza a chi li indossa. La chiave sarà, di nuovo, l’audacia degli accostamenti: basti pensare alla maglieria a collo alto di Maison Margiela, che in sede di sfilata si era tinta di un arancio vibrante abbinato a gonne ocra intense, dando vita ad un blocco di colore agrumato pronto a spezzare la monotonia di qualsiasi corridoio.

Perché sì, vestirsi di blu, viola, azzurro e giallo prima che una mera scelta estetica è una sottile strategia psicologica, quella perfetta per affrontare le scadenze più complesse con la giusta dose di sfrontatezza e finanche buon umore.

Le silhouette a palloncino, romantiche e sofisticate

Scenografiche quanto basta ma dal piglio romantico, dopo aver aggiunto una generosa dose di teatralità alla nostra estate, le vaporose silhouette a palloncino reclameranno il loro posto d’onore anche nel guardaroba del prossimo autunno. Il segreto per non sembrare appena uscite da una festa in costume, oramai dovremmo averlo imparato, è racchiuso in un sapiente bilancio dei contrasti, dove la struttura scultorea di mini e maxi skirts e harem pants incontra elementi basici ed essenziali.

A tracciare la rotta di questa tendenza, qualche tempo fa, ci avevano pensato i più celebri nomi della moda internazionale: dalla sua Michael Kors aveva scelto la via del pragmatismo chic, portando in sfilata una gonna midi balloon fit dalla vivace trama floreale smorzata dalla rigorosa semplicità di un dolcevita nero.

Se l’obiettivo è svoltare l’aperitivo post-ufficio senza passare da casa l’ispirazione può arrivare dalla collezione di Nina Ricci, sulla cui passerella i Capri pants volumetrici avevano incontrato un capospalla ed una borsetta en pendant dal sapore graffiante, o da quella di Victoria Beckham, che invece aveva unito un voluminoso bomber in pelle color cioccolato a una gonna a matita grigio antracite.

Il blazer, che è ancora il re dei capispalla

Il re dei capispalla autunnali? Ancora il blazer, che per quest’anno — e abbiamo ragione di credere che sarà così ancora per molto — mantiene ancora salda la sua corona nel guardaroba da rientro grazie a suggestioni bold anni Ottanta: ecco che le proporzioni si fanno generose, le spalle scultoree e i volumi volutamente abbondanti, trasformando la giacca formale d’elezione nell’alleata perfetta per costruire un’armatura di stile infrangibile contro la malinconia da rientro.

Maison come Saint Laurent, Stella McCartney ed Ermanno Scervino hanno dimostrato magistralmente come un modello dal taglio maschile e i profili affilati possa convivere tranquillamente con bluse in seta, gonne fluide o abiti trasparenti, portando un pizzico di lusso nella realtà quotidiana. Insomma, che lo si indossi aperto sopra una maglia sottile o stretto in vita da una maxi cintura, è sempre lui l’investimento più intelligente della mezza stagione.

La pelle in total look, un evergreen che non tramonterà mai

Quando le foglie inizieranno a cadere, vedremo ricomparire la pelle da capo a piedi come espressione definitiva di un’eleganza solida e sfacciatamente determinata: lontano dall’incrollabile immagine del motociclista, stiamo per conoscere il total leather riletto attraverso una morbidezza e una fluidità quasi sartoriali, mentre conquista capi insospettabili e colloca la tendenza nel guardaroba di ogni giorno.

A guidare questa rivoluzione materica in pedana c’era Balenciaga, con l’estetica rigorosa ma dirompente di un coordinato rosso fuoco, ma a noi anche un solo elemento basterà: che si tratti di un trench lungo fino ai piedi oppure di un completo, il risultato rimerà sempre con la consapevolezza di chi non sta semplicemente tornando alla routine, ma la sta letteralmente dominando.