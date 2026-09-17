Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chloé Fall/Winter 2026-2027 fashion show

Un tempo furono le maniche a sbuffo, oggi è il turno del resto del guardaroba di sfidare la legge della gravità. Negli ultimi mesi gli indizi erano stati disseminati gradualmente qua e là, tra le passerelle e l’asfalto, ma con l’autunno 2026 entreremo definitivamente nella balloon fit era, un capitolo della storia della moda in cui sono bandite le linee rette a favore di volumetrie generose, tridimensionali e dal non so che di ironico.

Quella a cui stiamo assistendo da qualche stagione a questa parte è una vera e propria rivoluzione ingegneristica del tessuto: le silhouette si gonfiano, gli orli si ripiegano e i tagli ad anfora conquistano persino i capi più insospettabili. Dalle gonne ad effetto nuvola ai pantaloni che riscrivono le regole della sartorialità, la regola sembra essere una sola: vietato avere paura di occupare lo spazio.

Focus sulla silhouette a palloncino che vedremo ovunque questo autunno: ecco perché l’amiamo

Il quesito sorge spontaneo: ma perché il mondo della moda, dopo lungo tempo trascorso a venerare il minimalismo e le linee scivolate, ha improvvisamente deciso di cambiare tutto tanto radicalmente? La risposta è al contempo psicologica e squisitamente sartoriale.

In un’epoca in cui il quotidiano scorre velocissimo, spesso standardizzato, la silhouette a palloncino sopperisce probabilmente a un innato bisogno di creatività e protezione. C’è una sottile ironia nel coprirsi di volumi macro: è un modo quasi sfacciato di rivendicare la propria presenza nel mondo, creando attorno al corpo una vera e propria “nuvola” di spazio vitale.

Non può essere un caso se i direttori creativi delle grandi maison hanno attinto dagli archivi storici degli anni Ottanta, epoca di massimalismo ed emancipazione per eccellenza, e dei primi anni Duemila, quando volume era sinonimo di quella spensieratezza dimenticata.

Tuttavia le tendenze dell’autunno 2026 compiono un miracolo inedito: spogliano il balloon fit da quella rigidità ingessata da debuttante, o da bomboniera insomma, per infondergli una fluidità tutta contemporanea. Il palloncino di oggi si muove, asseconda il passo, non costringe ma avvolge.

È l’antidoto perfetto contro la noia dei tagli basici, in poche parole: un gioco di proporzioni calcolato al millimetro, dove il rigore incontra la leggerezza. La fredda stagione non si limita a proporre un trend da ammirare passivamente in passerella, lancia invece una sfida a tutti, pronta a ridisegnare i confini del guardaroba quotidiano.

Se l’eleganza intesa in senso tradizionale si basava sulla sottrazione, la nuova filosofia del lusso punta tutto sulla tridimensionalità, trasformando l’atto del vestirsi in una performance. Prepariamoci dunque a una transizione totale perché, dai capispalla ai dettagli più insospettabili, la metamorfosi è già iniziata.

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La traduzione più immediata di questa “tendenza a tutto volume” passa inevitabilmente attraverso l’orlo ripiegato delle gonne a palloncino, o bubble skirts, un grande ritorno che le maison hanno saputo ripulire da qualsiasi traccia di nostalgia anni Ottanta o eccesso pop dei primi Duemila. Vaporose e architettoniche, le abbiamo viste questa estate fare timidamente capolino ma inizia adesso il loro momento di gloria.

Sulle passerelle dell’autunno-inverno 2026/27 Prada ne ha fatto un cult immediato, rileggendo l’audace quanto romantica minigonna ad effetto nuvola in chiave preppy e rigorosa, mentre Dior e Balenciaga hanno preferito esplorare lunghezze midi e maxi, giocando con pesi e consistenze che si muovevano sinuosamente ad ogni passo.

Improvvisamente ciò che avevamo di fronte non era più la classica gonna da cocktail dall’allure bon-ton, piuttosto una scultura fatta tessuto: le sue nuove declinazioni a cura di Simone Rocha e Loewe hanno dato prova di come la silhouette balloon fit possa essere concettuale, destrutturata e persino punk se abbinata a stivali stringati o giacche in pelle dalle spalle marcatamente squadrate.

Zara

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Se gonfiare una gonna appare quasi come un esercizio di stile naturale, la vera sfida dell’autunno 2026 si gioca sulla parte storicamente più rigida e strutturale del guardaroba: la transizione dai design baggy a quelli a palloncino è ormai completa, e coinvolge tanto il denim quanto il pantalone sartoriale.

La collezione dedicata al periodo di Chloé, sotto la direzione — boho-chic — di Chemena Kamali, insieme alle visioni ultra-sofisticate di Alaïa hanno sdoganato modelli che accarezzano i fianchi, per poi espandersi generosamente lungo la coscia e tornare (quasi sempre) a stringersi gradualmente in prossimità della caviglia.

Vi dice niente? Stiamo ovviamente parlando dei popolarissimi Harem pants, o per meglio dire “pantaloni di Aladino”, tornati a far furore in questo 2026 dal sapore massimalista direttamente da Agrabah.

Il miracolo di tale imponente silhouette è la sua innata versatilità, celebrata tanto da Giorgio Armani quanto da Michael Kors: il jeans o il pantalone balloon non deforma la figura, ma la incornicia con un’ironia rilassata, rivelandosi il pezzo perfetto sia da abbinare ad una camicia bianca essenziale di giorno, sia da elevare con un blazer affilato e slingback di sera.

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L’onda d’urto della balloon fit era non poteva in alcun modo risparmiare il mondo dei capispalla, individuando il suo interprete ideale proprio nel mitico bomber. Risorto più o meno un anno fa in passerella da Saint Laurent, rigorosamente dalle fattezze oversize e apprezzatissimo dalle It Girls in pelle marrone, questo grande classico dello street style abbandona per la stagione i tagli asciutti per farsi macro, sferico ed esageratamente imbottito.

È qui che il gioco delle proporzioni diventa sfacciato: Balenciaga e Miu Miu hanno reinterpretato il cosiddetto blouson gonfiandolo fino a farlo somigliare ad una nuvola couture, di pelle o nylon tecnico, dove le coulisse e i polsini elastici amplificano i volumi creando un contrasto netto con il resto della figura.

L’effetto finale? Quello di una corazza morbida, che riesce a sdrammatizzare all’istante finanche il look più formale. Indossato sopra ad uno slip dress, una gonna a matita oppure abbinato ad uno dei tanti pantaloni ad anfora del momento, il bomber 2.0 dimostra che nell’autunno 2026 lo stile non si misura più in centimetri, ma in metri cubi.

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Ora tocca a te: qual è il tuo must-have a palloncino preferito?