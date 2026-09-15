La New York Fashion Week non è fatta solo di passerelle esclusive e collezioni da sogno, ma vive e respira soprattutto per le strade, dove lo street style detta le vere tendenze della stagione. Ed è proprio tra gli scatti rubati dalle strade della grande mela che troveremo l’ispirazione per sentirci cool anche quando iniziano a cadere le foglie.
Tra le dive, influencer e star internazionali, quando si tratta di dare lezioni di stile, Bianca Balti sa esattamente come far innamorare i fotografi. L’estate sta finendo, l’autunno è dietro l’angolo e con esso torna il temuto momento del cambio di stagione.
La supermodella italiana ha sfoggiato un look che è un vero e proprio capolavoro di styling: un mix irresistibile di elementi preppy (da brava ragazza del college) e dettagli super cool di estrazione urban. Analizziamo insieme i motivi per cui questo outfit diventerà la nostra uniforme per i prossimi mesi.
Indice
Le fondamenta: il fascino intramontabile del total denim
Come si evince dallo scatto pubblicato su Instagram dalla Bianca nazionale, la tela su cui costruisce il suo look è un classicissimo “Canadian Tuxedo”, ovvero il look total denim. La modella indossa una camicia di jeans dal lavaggio scuro, rigorosamente infilata in un paio di jeans a gamba dritta coordinati. È una base pulita, casual e confortevole, che evita l’effetto “troppo studiato”.
Per ottenere questo look tolta denim senza rischiare l’effetto ”uniforme da muratore”, scegli lavaggi dal sapore vintage e un taglio jeans vagamente retrò. In questi casi, Levi’s is always a good idea.
Il tocco sartoriale: lo spolverino a quadretti
A dare struttura e carattere al look ci pensa il capospalla. La Balti opta per un soprabito lungo, dalla linea dritta, caratterizzato da un micro-motivo a quadretti dal sapore squisitamente british. Il dettaglio che fa la differenza? Il cappotto è portato sbottonato per rivelare una fodera interna color rosso fuoco, mentre le maniche sono arrotolate con disinvoltura fino al gomito, lasciando sbucare i polsini della camicia in denim.
Il gioco dei contrasti: gli accessori
È negli accessori, però, che avviene la magia e si crea la vera estetica “preppy ma cool”.
Ai piedi, l’anima collegiale prende il sopravvento con un paio di mocassini bicolor bianchi e neri decorati con nappine. Una calzatura classica e bon-ton, che viene immediatamente sdrammatizzata dalla scelta di indossare un cappellino da baseball rosso in testa.
Questo scontro voluto tra il mondo del tailoring (cappotto e mocassini) e il mondo sporty/workwear (cappellino e denim) è l’essenza stessa della moda contemporanea.
Completa il quadro una raffinata borsa a mano in pelle liscia color bordeaux, tenuta morbidamente sotto braccio.
L’outfit di Bianca Balti è la dimostrazione perfetta di come vestirsi a strati in modo intelligente e stiloso, senza prendere la moda troppo sul serio e mescolando capi eleganti ad altri presi dal tempo libero. Ed ecco che l’autunno non è mai stato così chic.
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